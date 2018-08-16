В рамках «Региональной безопасности-2018» белорусские военные выполнят пуски зенитных управляемых ракет

Такой сценарий развернулся во время совместных компьютерных командно-штабных учений объединенной системы ПВО «Региональная безопасность-2018». На полигоне Ашулук ракетчики и авиаторы белорусской армии познакомились с современным оружием и техникой, продемонстрировали боевые умения и отражение воздушных ударов противника.

Игорь Голуб, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Мы отрабатываем не только теоретические вопросы, а именно это компьютерное моделирование предстоящих боевых действий, компьютерное моделирование результатов удара. Но мы отрабатываем и практическую направленность. Мы задействовали силы и средства противовоздушной обороны нашей единой региональной системы ПВО с аэродромов как Российской Федерации, так и Республики Беларусь. С выполнением полётов контрольных целей, с выполнением пересечения государственной границы Республики Беларусь и Российской Федерации и выполнения совместных задач.