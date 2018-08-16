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В рамках «Региональной безопасности-2018» белорусские военные выполнят пуски зенитных управляемых ракет

16 августа 2018 06:58
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Новости Беларуси. Террористы угоняют воздушное судно. Задача военных – противостоять им,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках «Региональной безопасности-2018» белорусские военные выполнят пуски зенитных управляемых ракет-1

Такой сценарий развернулся во время совместных компьютерных командно-штабных учений объединенной системы ПВО «Региональная безопасность-2018». На полигоне Ашулук ракетчики и авиаторы белорусской армии познакомились с современным оружием и техникой, продемонстрировали боевые умения и отражение воздушных ударов противника.

В рамках «Региональной безопасности-2018» белорусские военные выполнят пуски зенитных управляемых ракет-4

Игорь Голуб, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Мы отрабатываем не только теоретические вопросы, а именно это компьютерное моделирование предстоящих боевых действий, компьютерное моделирование результатов удара. Но мы отрабатываем и практическую направленность. Мы задействовали силы и средства противовоздушной обороны нашей единой региональной системы ПВО с аэродромов как Российской Федерации, так и Республики Беларусь. С выполнением полётов контрольных целей, с выполнением пересечения государственной границы Республики Беларусь и Российской Федерации и выполнения совместных задач.

В рамках «Региональной безопасности-2018» белорусские военные выполнят пуски зенитных управляемых ракет-7

Основная цель учения – совершенствование единой региональной системы ПВО Беларуси и России. Белорусские военные также выполнят боевые пуски зенитных управляемых ракет.

# Военные учения # общество # Игорь Голуб # Фотофакт

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