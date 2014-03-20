В рамках проверки готовности военно-воздушных сил и войск ПВО под Ружанами состоялось летно-тактическое учение

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается проверка готовности военно-воздушных сил и войск ПВО. В ее рамках на полигоне под Ружанами состоялось летно-тактическое учение. Для 181-й вертолетной базы оно прошло с боевым применением.

По замыслу летчики провели воздушную разведку и во взаимодействии со штурмовиками Су-25 выполнили задачи по поражению наземных целей. Все экипажи вертолетов Ми-24 работали по земле неуправляемыми ракетами и стрелково-пушечным вооружением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Голуб, генераль-майор, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО:

По плану оперативной боевой подготовки отрабатываются 2 летно-тактических упражнения 116-й гвардейской штурмовой авиационной базой и 181-й боевой вертолетной базой. Они проводятся в рамках проведения учения с авиацией. Результатами я доволен. Общая оценка за учения будет уже выставлена командующим военно-воздушных сил. Должны быть готовы в любой момент дня и ночи в любых погодных условиях выполнить задачи. Мы охраняем воздушные рубежи нашей родины.