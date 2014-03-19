В поселке Озаричи (место гибели 12 000 белорусов за 2 недели) 19 марта прошел митинг-реквием

Новости Беларуси. В небольшом белорусском поселке Озаричи, где в годы войны нацисты разместиили несколько концлагерей, 19 марта прошел митинг-реквием. Его посвятили памяти погибших узников и тем, кому удалось выжить. Их освободили ровно 70 лет назад — в марте 1944. Из более 30 тысяч пленных половину составляли дети.

Александр Добриян, корреспондент СТВ:

Вот оно, то самое Озаричское болото. Тот же мох, чахлые деревца. За 70 лет здесь практически ничего не изменилось, разве что в 1944 температура воздуха была гораздо ниже, и здесь ещё лежал снег. А прямо на снегу люди. За две недели это болото стало братской могилой для почти 12 тысяч наших соотечественников. В основном это были женщины и дети.



По адскому плану, разработанному нацистскими медиками и утверждённому лично Адольфом Гитлером, в район Озаричей сгонялись все жители прифронтовых территорий. Людей гнали по колено в воде, натравливая на них собак и расстреливая ослабевших прямо на дороге.

Марии Ивановне Алёхиной было тогда всего 14: её грудную сестрёнку похоронили прямо на обочине дороги. А мать с шестью детьми ещё несколько недель выживала среди окоченелых тел и болотных купин.



Мария Алёхина, узница лагеря смерти «Озаричи»:

На этом болоте ни одного кусочка хлеба не было. Бросали булки хлеба немцы через проволоку, люди ползали, хватали каждый себе.

Из 33,5 тысяч пленных озаричских лагерей смерти (всего их было три) освобождённых советскими войсками в марте 1944 оказалось почти 16 тысяч детей в возрасте до 13 лет. Валентина Ивановна Лёгкая прошла дорогу смерти, когда ей было всего 4.



План фашистов был дьявольски прост: из детей и женщин создать эпидемиологическую западню для наступающей советской армии.

Зинаида Хлебовец, учитель истории Озаричской средней школы:

Задумка Гитлера была в том, чтобы создать мощный эпидемический котёл, лагерь из мирных жителей: стариков, женщин и детей. Причем заразить их сыпным тифом, распространить его среди солдат советской армии, таким образом, на определенное время остановить наступление советской армии.

По сути, в Озаричах впервые в истории было применено бактериологическое оружие, которое заведомо обрекло на смерть тысячи мирных граждан. 12 тысяч женских и детских жизней за две недели - что это, если не «холокост» в отношении белорусского народа?

Вольфрам Маас, посол Федеративной Республики Германия в Беларуси:

Невероятная дикость, которая имела здесь место, не постижима уму. Я с глубокой скорбью и сожалением осознаю, что ко всему этому причастна моя страна. Хочу заверить всех вас в том, что я сопереживаю этому горю вместе с вами.



По-особенному в этот день звучали и слова других выступавших в Озаричах. Когда где-то звучат призывы переписать историю, митинг-реквием на месте лагеря смерти получил символическую окраску. В память о погибших все выходившие 19 марта к микрофону призывали к миру и толерантности в современной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.