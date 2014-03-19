Папа Римский Франциск год спустя: ездит на бюджетном авто, стоит в очередях и сам звонит своим верующим

Новости Италии. В 2013 году миру было объявлено о появлении нового Папы Римского. Им стал архиепископ Буэнос-Айреса, ныне известный как Франциск. И, несмотря на то, что на этом посту он не так давно, о понтифике можно говорить много и долго. Франциск отличается своей скромностью в быту и одновременно широтой мысли и смелостью деяний. С первой годовщиной понтификата Папу Римского поздравил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот так год назад городу и миру было объявлено о появлении нового понтифика. Им стал архиепископ из Буэнос-Айреса, который буквально в первые же дни на месте своего правления оказывался в центре внимания. Он - первый Папа Римский из Нового света. Он - единственный Папа Франциск. Но вот его твиттер читают не единицы, а миллионы. Его любят и его делами восхищаются.

Жители Рима:

— Много людей вернулись в лоно церкви благодаря его харизме и смирению.

—Он - исключительный, изумительный Папа.

—Он привнес новый дух: дух семьи.

Феномен Франциска в том, что на очень высоком, духовном посту ничто человеческое ему не чуждо. Он ездит на бюджетном авто, заказывает туфли у старого мастера и сам звонит своим верующим, которые с трудом, но все же верят, что на другом конце провода сам понтифик.

Леопольдо Хосе Бренес Солорзано, кардинал (Никарагуа):

Он идет с нами от резиденции Санта Марта, сдает свое пальто в гардероб, как и мы. Он стоит в очереди, чтобы забрать его. Я думаю, что он инициирует новую эру для нас - епископов.

При всем при этом Франциск - консерватор. Он против абортов и эвтаназии, он рассуждает о богатстве и бедности, о роли женщин, об искушениях властью. Одним словом, понтифик наконец-то взялся наводить мосты между земным и тем, что выше. Что принесет такой тандем, покажет время.