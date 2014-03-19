После проверки Комитета госконтроля и сюжета на СТВ у школьников и лицеистов в Житковичах решится проблема с горячим питанием

Новости Беларуси. Бюрократический парадокс. У школьников и лицеистов в Житковичах, как ни странно, столовая есть, а еды в ней нет. Уже почти три месяца ребята вынуждены по-прежнему питаться в буфетах. Тем временем, руководство учебного заведения ищет объяснения, почему же до сих пор у них нет элементарных тарелок и отсутствует техническая инвентаризация здания.

Такому образовательному комплексу, который создан в Житковичах, могут позавидовать и жители столицы. На территории бывшей воинской части в шикарном сосновом бору компактно уместились одна из городских школ и профессиональный лицей, а также спортивная и образовательная инфраструктуры. Единственное, чего здесь не хватало последние десять лет — это современной столовой для организации качественного горячего питания.

Всё это время горячие обеды в школьный и лицейский буфеты привозят в термосах из кафе. Однако это - скорее вынужденная мера, чем норма.

Буфетчица Елена Пугачёва с нетерпением посматривает из окна буфета на новостройку во дворе — не терпится начать работать в новых стенах. Деньги на современную столовую, а это ни много, ни мало 8 миллиардов рублей, нашлись несколько лет назад в рамках госпрограммы развития Припятского Полесья.

Юрий Затора, начальник управления комитета государственного контроля Гомельской области:

Данный объект был принят в эксплуатацию в конце прошлого года, однако до настоящего времени в ходе проверки установлено, он не введен в эксплуатацию и не осуществляет питания учащихся лицея.



Экскурсию по пустой столовой, как по музею, проводит директор Житковичского профессионального лицея. Пароконвекционная печь для здорового питания, холодильники, жарочные шкафы, линия раздачи — всё по последнему слову техники. Только вот оборудование это простаивает уже не первый месяц.

Игорь Хомутовский, директор Житковичского государственного профессионального лицея:

Посуда не была включена ни в одну из программ для приобретения. В настоящий момент этот вопрос уже решен.

Не было денег на посуду, не заключены договоры с организациями на приготовление пищи, и даже не проведена техническая инвентаризация здания. Всё то, на что не хватило двух месяцев, чудом решилось чуть ли не за неделю. Нерасторопность излечилась в ходе комплексной проверки социально-экономического развития региона.



Андрей Сущевич, заместитель председателя Комитета государственного контроля Гомельской области:

Со стороны комитета госконтроля цель - не только выявление и пресечение данных нарушений. Прежде всего — здоровье детей. Главное это - чтобы заработало, чтобы дети нормально питались, ведь не простой район. Это район, пострадавший от аварии на ЧАЭС.



В самом лицее утверждают, что после визита нашей съёмочной группы, столовая уж точно заработает в течение нескольких недель и даже пообещали пригласить на торжественный обед по случаю открытия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.