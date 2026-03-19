В главном корпусе БГУ на проспекте Независимости началась реконструкция

Знаковый объект. Главный корпус БГУ на проспекте Независимости закрылся на масштабную реконструкцию. Генеральный подрядчик ведет демонтажные работы, а также усиление несущих конструкций и плит перекрытий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект предусматривает реставрацию фасада, но внешний вид здания останется прежним. Сохранятся и главные элементы интерьера: двухуровневые залы, галереи и мраморный вестибюль. В то же время заменят инженерные сети, перегородки, двери, лестницы и лифты.

Олег Фролов, проректор по строительству и инфраструктурному развитию БГУ:

Капитальный ремонт затронет механико-математический факультет. Здесь появятся лаборатории с новейшим оборудованием для исследований. Факультет прикладной математики и информатики – пространства будут адаптированы под нужды IT-образования и цифровых проектов. Центр информационных технологий – это модернизация инфраструктуры. Обеспечит стабильную работу всех цифровых сервисов университета. Капитальный ремонт главного корпуса – это не просто строительные работы. Это создание современной образовательной среды, где БГУ является самым ведущим вузом в нашей стране.

Кроме того, обновят музей БГУ и столовую, а во всех помещениях поставят новую мебель и современное оборудование. Завершить работы планируют в третьем квартале 2027 года.