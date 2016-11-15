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В рамках пресс-тура российские журналисты 15 ноября побывали в Шкловском районе

15 ноября 2016 13:30
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Новости Беларуси. Сегодня продолжается пресс-тур представителей российских СМИ по белорусским регионам. В Могилевской области гости сделали остановку в Шкловском районе. В агрогородке Александрия им показали школу, в которой учился Президент Беларуси.

Интересовало журналистов и то, какие успехи сегодня у здешних аграриев: современное фруктохранилище, новый молочно-товарный комплекс и колбасный цех. Здесь выпускают около 300 видов мясных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шаров, заместитель главного редактора парламентской газеты (Москва, Россия):
Создалось впечатление: та современная аппаратура, которая здесь есть, технологии, а главное люди трудолюбивые, профессиональные, очень доброжелательные. В общем, такое впечатление, что и россиянам есть чему поучиться у белорусов, которые очень хозяйственный народ.

# общество # Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

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