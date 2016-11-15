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Суд Киева открыл производство в отношении Службы безопасности Украины по делу об инциденте с самолетом «Белавиа»

15 ноября 2016 10:31
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Новости Беларуси. Суд Киева открыл производство в отношении Службы безопасности Украины по делу об инциденте с самолетом «Белавиа». Иск подал Армен Мартиросян, которого сняли с рейса.

Инцидент произошёл 21 октября. Лайнер, летевший в Минск, развернули обратно в аэропорт «Жуляны» по требованию Службы безопасности Украины. Впоследствии авиационные власти Киева обещали компенсировать расходы «Белавиа», а в МИД Украины заявили о проведении расследования. 10 ноября пресс-служба белорусского лидера сообщила, что президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с Александром Лукашенко извинился за инцидент с самолетом.

Судебное заседание по этому делу назначено на 26 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Беларусь-Украина

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