Новости Беларуси. Белорусские производители увеличат поставку кошерных продуктов на прилавки израильских магазинов. Такая договоренность достигнута 15 ноября в Минске.

Беларусь впервые принимает конференцию раввинов европейских общин. Участники встречи преследуют не только религиозные интересы. Достигнут ряд соглашений о сотрудничестве в сфере образования, культуры и туризма.

Конкретные проекты обсуждались и на встрече в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пинхас Гольдшмидт, глава конференции европейских раввинов:

Есть очень много святых мест для евреев в Беларуси. Если будет совместный интерес, израильский, западный и белорусский, я думаю, здесь большая перспектива.

Юрий Каннер, глава Российского еврейского конгресса:

Беларусь для миллионов евреев мира – это одна из прородин, одна из исторических родин достаточного большого еврейского народа сегодня. И поэтому я думаю, что мы вместе можем дать новый импульс жизни еврейской общины Беларуси.