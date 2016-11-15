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Беларусь впервые принимает конференцию раввинов европейских общин

15 ноября 2016 13:28
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Новости Беларуси. Белорусские производители увеличат поставку кошерных продуктов на прилавки израильских магазинов. Такая договоренность достигнута 15 ноября в Минске.

Беларусь впервые принимает конференцию раввинов европейских общин. Участники встречи преследуют не только религиозные интересы. Достигнут ряд соглашений о сотрудничестве в сфере образования, культуры и туризма.

Конкретные проекты обсуждались и на встрече в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пинхас Гольдшмидт, глава конференции европейских раввинов:
Есть очень много святых мест для евреев в Беларуси. Если будет совместный интерес, израильский, западный и белорусский, я думаю, здесь большая перспектива.

Юрий Каннер, глава Российского еврейского конгресса:
Беларусь для миллионов евреев мира – это одна из прородин, одна из исторических родин достаточного большого еврейского народа сегодня. И поэтому я думаю, что мы вместе можем дать новый импульс жизни еврейской общины Беларуси.

# общество # Церковь

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