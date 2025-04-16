В рамках патриотического проекта потомки легендарных командующих фронтами посещают Минск

О героизме, стойкости и безупречной памяти в эти дни в Беларуси говорят потомки четырех великих полководцев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столицу прибыли внуки легендарных советских маршалов и генералов, которые освобождали нашу республику в ходе операции «Багратион». В честь выдающихся полководцев названы улицы столицы, а вскоре имена героев будут присвоены еще и трем минским школам.

На одноименном мероприятии, которое прошло в рамках проекта «Четыре фронта – одна победа», сегодня встретились историки и семьи командующих фронтами Ивана Баграмяна, Георгия Захарова, Константина Рокоссовского и Ивана Черняховского. Это не просто исторический момент. Это важнейшая составляющая работы над сохранением правды о нашем общем непростом прошлом и вклад в лучшее, мирное будущее.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Операция «Багратион», которая для нас, для Республики Беларусь, имела просто первостепенное значение, как и для всей Победы в целом. И вот в Институте истории Национальной академии наук Беларуси собрались потомки и родственники всех командующих фронтов: 1-го, 2-го, 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского. Это для нас, историков, очень важно. Мы говорим об изучении истории. Но это все направлено на противодействие фальсификации истории, недопущение переписывания истории, на сохранение исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне.

Внуки вспоминают слова своих предков о Победе, какой ценой она была достигнута. Определяющим фактором успеха стала сплоченность советского народа в борьбе с фашизмом. В рамках визита гости посещают музеи, памятные места, а также школы, которые вскоре будут носить имена великих полководцев.

Анастасия Орлова, внучка генерала Ивана Черняховского:

Это очень приятное, очень радостное, так сказать, событие, потому что это постулат белорусский: «Никто не забыт, ничто не забыто». Сила в единстве. И тогда все будут продолжать свою жизнь и будущее, и за мир. Это такие ориентиры, я бы сказала. Эти ориентиры великолепны с точки зрения того, что дети, которые растут в этой атмосфере, это большая работа педагогов, они понимают, откуда у них корни. Вот эта вот связь прошлого и будущего очень хорошо просматривается уже в музеях школ, в том, как дети рассказывают уже исторические факты. Они, конечно, рассказывают о полководцах, но, кроме этого, как мне вот рассказали, еще ведется работа, чтобы дети вспоминали своих родных. Поскольку белорусская земля, каждая ее пядь практически, смочена кровью людей, которые защищали свою землю, свою Родину, то это очень важно, чтобы дети понимали, что вот эта земля, окропленная, – это их земля, и будущее, которое они будут строить, невозможно без того, чтобы знать о прошлом.