Сюрприз для аграриев! Как белорусы справились с погодными аномалиями?
Отголоски зимы с ночными заморозками, похоже, окончательно в прошлом. И вот в полях по всей стране слышен шум техники. Посевная кампания набирает скорость. Картина даже в масштабах небольшой Беларуси разная: на севере кое-где еще только готовят почву, а на юге местами уже ждут, когда же зацветет рапс, превращая поля в бескрайние желтые ковры – примерно такие. Но эта история, конечно, не про романтику, а про ежедневный кропотливый труд. А еще про безупречную технологическую и исполнительскую дисциплину всех, кто занят в АПК.
И об этом совсем недавно вновь напомнил Президент. Собрать урожай в 11 миллионов тонн, обеспечить продовольственную безопасность и заработать на экспорте – вот задачи главы государства в отрасли, которая во многом определяет лицо всей национальной экономики.
Вести с полей от Юлии Мычки.
Апрельские капризы погоды словно испытали на прочность нервы белорусских аграриев. Но, как оказалось, неожиданный снегопад принес полям не проблем, а необходимую влагу. Температурные качели накануне буквально лишили сна директора сельхозпредприятия «Нива-Барсуки». Наконец, сугробы с полей сошли, а под ними сочные ростки озимого рапса, судьба которых не давала руководителю покоя.
Снег ему практически не навредил. Наверное, помог пережить вот эти трех-четырехдневные морозики, которые были. Не так рапс угнетался, потому что был как бы укрыт снегом.
Сегодня уже можно смело сказать, что спешили кировские хлеборобы не зря. В этом хозяйстве почти 80 % пашни – заболоченные угодья. Местные почвы и климат будто специально подстроились под нужды сезона.
Иван Горняк, директор сельхозпредприятия «Нива-Барсуки»:
Вот эта погода сухая, которая была с начала весны, она позволила войти нам во все поля, также на озимых не было вымочек, поэтому перезимовали все культуры, и рапс, и зерновые культуры, достаточно хорошо.
Талая вода стала настоящим спасением для пересохших полей, она глубоко пропитала почву, что особенно ценно для поздних культур – сахарной свеклы и кукурузы. Сегодня они ложатся в идеальную почву. Главное теперь – успеть использовать этот ценный ресурс в сжатые агрономические сроки.
Лукашенко: дисциплины не хватает. Балуясь рыночными реформами, подзапустили это.
Сергей Дорожкин, первый заместитель председателя райисполкома – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Кировского райисполкома:
Зерновая группа у нас полностью закрыта по району. Одновременно сейчас занимаемся посевом однолетних культур, севом сахарной свеклы и севом кукурузы.
Подробности видео.