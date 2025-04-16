Сюрприз для аграриев! Как белорусы справились с погодными аномалиями?

Отголоски зимы с ночными заморозками, похоже, окончательно в прошлом. И вот в полях по всей стране слышен шум техники. Посевная кампания набирает скорость. Картина даже в масштабах небольшой Беларуси разная: на севере кое-где еще только готовят почву, а на юге местами уже ждут, когда же зацветет рапс, превращая поля в бескрайние желтые ковры – примерно такие. Но эта история, конечно, не про романтику, а про ежедневный кропотливый труд. А еще про безупречную технологическую и исполнительскую дисциплину всех, кто занят в АПК.

И об этом совсем недавно вновь напомнил Президент. Собрать урожай в 11 миллионов тонн, обеспечить продовольственную безопасность и заработать на экспорте – вот задачи главы государства в отрасли, которая во многом определяет лицо всей национальной экономики.