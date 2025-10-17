Елена Иванова: благодаря предабортному консультированию сохраняем 30% беременностей

В Беларуси 14 октября отметили День матери – праздник, с которого также начинается Неделя родительской любви. Счастливая семья – одно из ключевых направлений развития нашей страны. Об этом и многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Елена Иванова, депутат Минского городского Совета депутатов.

Наталья Надольская, ведущая:

Отрадно осознавать, что в эпоху высоких технологий в Беларуси сохранены основополагающие принципы организации здравоохранения, в том числе профилактическая направленность. Как это происходит? Может быть, расскажите на примере своей поликлиники.