Елена Иванова: благодаря предабортному консультированию сохраняем 30% беременностей

В Беларуси 14 октября отметили День матери – праздник, с которого также начинается Неделя родительской любви. Счастливая семья – одно из ключевых направлений развития нашей страны. Об этом и многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Елена Иванова, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая:
Отрадно осознавать, что в эпоху высоких технологий в Беларуси сохранены основополагающие принципы организации здравоохранения, в том числе профилактическая направленность. Как это происходит? Может быть, расскажите на примере своей поликлиники.
Елена Иванова, депутат Минского городского Совета депутатов:
Медицинская помощь, даже высокотехнологичная, так или иначе все равно начитается в поликлинике. Первично пациент обращается к нам. Профилактическая направленность нашей работы закреплена в законе о здравоохранении. Это основное направление сегодня нашей работы. Мы осуществляем – конечно же, диспансеризация всем известная и мужчин, и женщин. Что касается конкретно женщин, прегравидарная подготовка – это диагностика, обследование и лечение женщин до момента наступления беременности. Так скажем, осознанное планирование беременности. Это очень правильно, потому что позволяет предупреждать потом в последствии какие-то проблемы. Это динамическое наблюдение диспансерное потом беременных женщин. В течение всей беременности мы осуществляем контроль всех показателей, участвуем в проведении перинатального скрининга. Параллельно работают школы будущих мам, где приводится информационно образовательная работа с женщинами, чтобы подготовить ее к родам, появлению малыша, уходу за этим ребеночком. В плане планирования семьи очень у нас развито предабортное консультирование. Сегодня мы благодаря этой работе с женщинами, которые планируют прервать беременность, сохраняем более 30 % беременностей. Это в целом, в комплексе – я думаю, большой вклад на самом деле оказывает в здоровье матери и последующего ребенка.
Подробности в видео.