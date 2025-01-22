Ольга Шпилевская: сохранение традиционных семейных ценностей – обязанность каждой женщины

Чем не могут похвастаться на Западе? Почему в Беларуси быть многодетной матерью – это круто? Как государство заботится о будущем маленьких белорусов? Смотрите в 16-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!
Чем не могут похвастаться на Западе? Почему в Беларуси быть многодетной матерью – это круто? Как государство заботится о будущем маленьких белорусов? Смотрите в 16-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин, директор представительства МТРК «Мир» в Беларуси:
Спасти и сохранить. Именно такая задача сегодня и стоит. И нам тяжело, потому что мы та страна, которая очень близка к Западу. Нас разделяет всего лишь полоска границы, скажем так. И уберечь наших детей от этого влияния, от этого ветра, который дует оттуда, это, конечно, очень сложно. Это задача у нас, матерей. Это правда. Мы, как матери, должны воспитывать своих детей в уважении и любви к семье. Мы должны сохранять традиции, рассказывать, где наши корни. Вот это вот сохранение в каждой семье традиционных семейных ценностей – это задача каждой матери, это обязанность каждой женщины. Потому что иначе мы с вами столкнемся с тем, что нашей нации просто не будет. Вы посмотрите, что творится в Европе. Идет вырождение.
Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Тот вызов, современный вызов, с которым столкнулись ряд стран, столкнулась наша планета, бесспорно, этому надо сопротивляться. Это надо пытаться перебороть. И то, что сегодня в Конституции прописано, говорит о том, что у нас есть основа – семья. Традиционная семья, отношения между мужчиной и женщиной, потому что от этих отношений появляется то, что дано природой – дети.