Фрунзенский район признан лидером в сфере ЖКХ Минска

Уютные дворы, современные детские площадки, порядок и уют. Фрунзенский признан лучшим районом Минска в сфере ЖКХ. Жюри оценивало не только благоустройство. Учитывали даже оперативность реагирования на заявки жителей. Второе и третье места в конкурсе заняли Октябрьский и Заводской районы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Михаил Ракутин, корреспондент: Фрунзенский район в этом году признан лучшим в городе в сфере работы ЖКХ. Победа в конкурсе обеспечена не только рекордами благоустройства, но и слаженной работой коллектива, обслуживающего более тысячи многоквартирных домов.

За чистотой и порядком на улицах самого большого района Минска ежедневно следят около тысячи специалистов жилищно-коммунального хозяйства. Среди них и 24-летний Александр Миронов, один из самых молодых дворников Фрунзенского района. Он продолжает семейную династию. В ЖЭУ № 9 почти 30 лет трудится его мама. И за полтора года работы молодой человек уже успел полюбить это непростое дело.

Александр Миронов, рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений ЖЭУ № 9:

Я работал и в магазине, работал и на стойке. У меня образование строительное. Но там поработал, мне не понравилось. Поэтому решил пойти в дворники. Нормальная зарплата у нас. Меня устраивает.