В Минской области в первый день досрочного голосования явка избирателей составила 8,52%

Белорусы сами определяют свое будущее. Уже в первый день досрочного голосования жители Минской области проявили высокую избирательную активность. Явка граждан в Центральном регионе 8,52 % от общего числа избирателей, внесенных в списки, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

На избирательные участки приходят целыми семьями. Большим составом голосует и семья Приходько. Вместе с мужем Лидия воспитывает девятерых детей, трое из них – приемные. С юных лет родители прививают им любовь к Родине. И на своем примере показывают, как проходит процесс голосования, и как важно принимать участие в жизни страны.

Лидия Приходько, многодетная мама: Пришла на выборы, потому что люблю свою родную Беларусь. Мне небезразлично, как будет развиваться дальше в будущем страна наша. Хочу, чтобы мои дети и родители жили в спокойной и стабильной, благоустроенной стране.

Наталья Наркевич, секретарь Тимковичского Слуцкого участка для голосования № 22: В первый день досрочного голосования активно шли на участок голосовать. Даже перед открытием участка создалась очередь, люди желали проголосовать первыми.

Всего в Копыльском районе в списки для голосования включены почти 30 тысяч избирателей, из них свыше 200 – те, кто голосует впервые. Молодые люди, хоть и с волнением, но активно принимают участие в электоральной кампании. В подарок каждому – книга «Символы суверенной Беларуси», мерч БРСМ «Мой голос первый» и сувенирная продукция. Это останется юношам и девушкам на память о важном событии в стране.

Ульяна Демидчик, учитель Тимковичской средней школы имени Кузьмы Чорного:

Я пришла впервые голосовать, признаюсь, что с волнением и особой ответственностью шла сюда. Ведь я понимаю, что мой голос очень важен. Лишь от нас зависит то, какие цели и мечты мы будем исполнять вместе. Наша страна всегда была поистине яркой. Она всегда выделялась своими традициями, миролюбием, гостеприимством. Важно, чтобы она такой и осталась. Именно за это я сегодня и голосовала.

Всего в Минской области в списки для голосования включены более одного 1,1 миллиона избирателей.