Молодые специалисты: рассказываем, кому полагается от 10 до 50% надбавки к окладу и место в общежитии

Новости Беларуси. Педагог Анна Юрьевна еще буквально вчера находилась «по ту строну» образовательного процесса, а сегодня уже получает свою первую зарплату и льготы, причитающиеся ей, как молодому специалисту, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».Анна Петкевич, учитель математики ГУО «Гимназия №23 г. Минска»:

Я работаю учителем математики в гимназии №23 г. Минска. Это мой кабинет, в котором я каждое утро встречаю ребят. Такой отдачи, как в профессии учителя, нет нигде больше. Мое учреждение предоставило мне надбавку 10% к повышению тарифной ставки, как молодому специалисту.

В этом году на свои первые рабочие места вышли более 20 тысяч выпускников. Новые кадры работодатель должен обеспечить не только своевременной зарплатой. Распределившись в бюджетную организацию, каждый

«новобранец» имеет право получать 10-процентное повышение тарифной ставки на протяжении 2 лет.

До 5 лет – такая возможность есть у выпускников БГУ, отличников образования и обладателей степени магистра. Педагог дополнительного образования Алексей Сергеевич в минской гимназии уже второй год трудится на «особых условиях»!

Алексей Саута, педагог дополнительного образования ГУО «Гимназия №23 г. Минска»:

Я являюсь стипендиатом президентского фонда РБ, и руководство гимназии мне доплачивает 50% надбавки к окладу.

Ирина Пасюкевич, директор ГУО «Гимназия №23 г. Минска»:

С 1 сентября радостная весть и для всех педагогических работников, и в том числе для молодых специалистов, –

повышение тарифного оклада на 20%. Учреждения здравоохранения тоже обзавелись «молодой кровью». В одно из столичных поликлиник, например, с августа к работе приступил 21 медицинский сотрудник, и каждый получил определенные бонусы.

Ольга Есманчик, главный врач УЗ «Поликлиника №39 г. Минска»:

По коллективному договору мы устанавливаем контрактную надбавку 50%. Надбавка за напряженность труда где-то от 10 до 50%, в зависимости от того, какую специальность занимает сотрудник. И порядка двух третьих специалистов получают койко-место либо комнату в общежитии.

Этой преференцией воспользовалась и врач общей практики Вероника Дмитриевна, распределившись в Минск после учебы в Гродненском государственном медуниверситете.Вероника Щибицкая, врач общей практики УЗ «Поликлиника №39 г. Минска»:

Мне выплатила поликлиника большие льготы.

Сразу же мне предложили стать на расширение жил условий, в этом году я уже получила общежитие.Уследить за всеми нововведениями в трудовом кодексе, разумеется, сложно.