Прямой эфир

«По ценам, вообще, дёшево, картошка по 20-30 копеек». Чем удивил минчан ярмарочный сезон?

26 сентября 2018 08:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Наступило то самое время, когда пора запасаться витаминами на зиму. Ярмарки выходного дня подготовили для минчан настоящий подарок: богатый ассортимент и низкие цены.

«По ценам, вообще, дёшево, картошка по 20-30 копеек». Чем удивил минчан ярмарочный сезон?-1

На первой осенней столичной ярмарке многолюдно с самого утра. Здесь можно купить картофель, огурцы, помидоры, живую рыбу, мёд и много других продуктов. А вот по каким ценам?

«По ценам, вообще, дёшево, картошка по 20-30 копеек». Чем удивил минчан ярмарочный сезон?-4

За капусту на рынке просят 60 копеек. Морковь обойдётся в 70, а картофель, в зависимости от сорта, от 30 копеек и выше. И впрямь, самый белорусский овощ минчане разбирали «на ура». С полными мешками курсировали по торговым рядам. Отдельным категориям граждан, по традиции, доставка была бесплатной.

«По ценам, вообще, дёшево, картошка по 20-30 копеек». Чем удивил минчан ярмарочный сезон?-7

Денис Скрундь, исполняющий обязанности начальинка отдела организации торговли и общественного питания ГУПР «Мингорисполкома»:
Участникам и ветеранам ВОВ, инвалидам первой группы, лицам старше 80 лет, при содействии БРСМ.

В нашей стране принято: доверяй, но проверяй. Здесь, на ярмарке выходного дня, перед тем как продукт купить, можно его попробовать. А то, что и правда, вкусно, доказывают длинные очереди. Охотно берут яблоки и груши. За эти фрукты торговцы просят от 50 копеек и выше.

«По ценам, вообще, дёшево, картошка по 20-30 копеек». Чем удивил минчан ярмарочный сезон?-10

Не застаивается на прилавках и мёд. Лесной, цветочный, липовый, гречишный, разнотравье. В общем, на самый изощрённый вкус  от 13 рублей за килограмм. Самой сладкой областью получилась Витебская.

«По ценам, вообще, дёшево, картошка по 20-30 копеек». Чем удивил минчан ярмарочный сезон?-13

Сэкономить на ярмарке можно. Мало того, что цены ниже, чем в столичных магазинах, некоторые продавцы предлагали и бесплатную доставку больших покупок. А ещё не стоит забывать, что ярмарка это то место, где можно и нужно торговаться.

# Ярмарки в Минске # общество # Денис Скрундь # Фотофакт # Торговля

Другие новости рубрики

Все новости
Волонтёры БРСМ займутся благоустройством мемориального комплекса в Масюковщине
26 сентября 2018 08:36

Волонтёры БРСМ займутся благоустройством мемориального комплекса в Масюковщине

Безопасная дорога. Реконструированный участок трассы Минск-Гродно ввели в эксплуатацию
26 сентября 2018 07:59

Безопасная дорога. Реконструированный участок трассы Минск-Гродно ввели в эксплуатацию

Что можно потребовать от строителей, если они выполнили свою работу некачественно?
26 сентября 2018 07:19

Что можно потребовать от строителей, если они выполнили свою работу некачественно?