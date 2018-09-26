«По ценам, вообще, дёшево, картошка по 20-30 копеек». Чем удивил минчан ярмарочный сезон?

Наступило то самое время, когда пора запасаться витаминами на зиму. Ярмарки выходного дня подготовили для минчан настоящий подарок: богатый ассортимент и низкие цены.

На первой осенней столичной ярмарке многолюдно с самого утра. Здесь можно купить картофель, огурцы, помидоры, живую рыбу, мёд и много других продуктов. А вот по каким ценам?

За капусту на рынке просят 60 копеек. Морковь обойдётся в 70, а картофель, в зависимости от сорта, от 30 копеек и выше. И впрямь, самый белорусский овощ минчане разбирали «на ура». С полными мешками курсировали по торговым рядам. Отдельным категориям граждан, по традиции, доставка была бесплатной.

Денис Скрундь, исполняющий обязанности начальинка отдела организации торговли и общественного питания ГУПР «Мингорисполкома»:

Участникам и ветеранам ВОВ, инвалидам первой группы, лицам старше 80 лет, при содействии БРСМ. В нашей стране принято: доверяй, но проверяй. Здесь, на ярмарке выходного дня, перед тем как продукт купить, можно его попробовать. А то, что и правда, вкусно, доказывают длинные очереди. Охотно берут яблоки и груши. За эти фрукты торговцы просят от 50 копеек и выше.

Не застаивается на прилавках и мёд. Лесной, цветочный, липовый, гречишный, разнотравье. В общем, на самый изощрённый вкус – от 13 рублей за килограмм. Самой сладкой областью получилась Витебская.