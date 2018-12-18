В рамках акции «Наши сердца – детям» 18 декабря поздравили пациентов Минской областной детской больницы

Новости Беларуси. Более сотни пациентов Минской областной детской больницы получили 18 декабря новогодние подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благотворительная акция «Наши сердца – детям» запомнится ребятам также театрализованными представлениями с песнями, танцами, конкурсами и, конечно, Дедом Морозом и Снегурочкой.

Дмитрий Зайцев, главный врач Минской областной детской клинической больницы:

Мы поздравляем абсолютно всех детей – и тех, которые смогли спуститься сюда сегодня посмотреть этот концерт, и тех, которые находятся в палатах и по тем или иным причинам не смогли сюда спуститься. Мы с артистами потом пройдемся по палатам, поздравим этих деток также – абсолютно всех.

Галина Пронько, председатель минского областного отделения Республиканского общественного объединения «Белорусский детский фонд»:

Закупили более 2000 подарков для детей всей Минской области. Сегодня стартует наша акция «Наши сердца детям». И эту акцию продолжат все районные отделения детского фонда.