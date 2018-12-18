Покупаем мебель: надо ли проверять комплектующие при доставке или достаточно гарантии?

Ежедневно на «горячую» линию телеканала СТВ и в программу «Добро пожаловаться» поступает большое количество звонков с вопросами юридического характера. Наш юрист отвечает на них.

Семья, г. Глубокое:

Заказали в интернет-магазине кухню 18 октября. Через пару дней нам её привезли и оформили покупку в кредит. Проверить наличие всех комплектующих в момент покупки не дали. Сказали: если что – есть гарантия. Впоследствии оказалось – недостаёт задних стенок гарнитура. Созвонились с магазином, оформили претензию – комплектующие обещали привезти. Прошло два месяца: пользоваться кухней мы не можем. Комплектующие нам не доставили. Однако мы исправно вносим платежи по кредиту.

Дарина Гулюта, юрист:

В данном случае потребителю необходимо заявить письменное требование продавцу, где должно быть указано, что товар получен в некомплекте. Продавец обязан доукомплектовать товар в течение трёх дней с момента письменного требования покупателя. При принятии товара необходимо внимательно осмотреть его комплектность, на наличие механических повреждений и никуда не торопиться. И только после этого подписывать акт выполненных работ.