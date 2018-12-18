В Беларуси уменьшилось число обвиняемых, взятых под стражу

Новости Беларуси. Эта мера пресечения используется почти на четверть реже, нежели еще два года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой вид наказания требует больших финансовых затрат государства на содержание задержанных и, по мнению экспертов, слишком радикальный. К слову, как раз альтернативные меры пресечения 18 декабря обсуждались на международной конференции в Минске. В столице собрались эксперты почти из десятка стран.

Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси:

Мы должны понимать, что не должны увлекаться какими-то альтернативными мерами пресечения, потому что по некоторым преступлениям против жизни и здоровья, против человечности и ряду других мера пресечения все-таки остается единственной. Той мерой пресечения, которая гарантирует, что это лицо не скроется и не продолжит свою преступную деятельность.

Кристоф Пуарель, глава директората по правам человека Совета Европы:

Тут очень важно найти четкий баланс. Например, обвиняемых в тяжких преступлениях нельзя оставлять безнаказанными. И чтобы правильно определять эту грань, мы здесь все и собрались. Это уже третье мероприятие, которое мы проводим совместно с генеральной прокуратурой Беларуси. Мы рады расширять сотрудничество и обмениваться опытом.