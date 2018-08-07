В районе станции метро Уручье изменят движение

Новости Беларуси. Изменения связаны со сложным подъездом общественного транспорта к остановкам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Машины, оставленные, что называется «на минутку», ограничивают движение автобусов – троллейбусов в утренние и вечерние часы-пик. Основой нового подхода станет разделение дороги на зоны. Такое решение успешно зарекомендовало себя на Привокзальной площади. Остановки объединят и расположат их между выездами из дворов, а посадочную зону увеличат. Также организуют гостевую парковку на 20 мест.