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В районе станции метро Уручье изменят движение

07 августа 2018 18:28
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Новости Беларуси. Изменения связаны со сложным подъездом общественного транспорта к остановкам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В районе станции метро Уручье изменят движение-1

Машины, оставленные, что называется «на минутку», ограничивают движение автобусов – троллейбусов в утренние и вечерние часы-пик. Основой нового подхода станет разделение дороги на зоны. Такое решение успешно зарекомендовало себя на Привокзальной площади. Остановки объединят и расположат их между выездами из дворов, а посадочную зону увеличат. Также организуют гостевую парковку на 20 мест.

В районе станции метро Уручье изменят движение-4

Александр Каптюх, начальник отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:
По проведенному анализу, экономия во времени или повышение скорости сообщения на этом участке при реализации данным мер позволит повысить на 23-25% и повысится безопасность перевозки пассажиров.

# Общественный транспорт # общество # Александр Каптюх # Фотофакт

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