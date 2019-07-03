«В районе Комаровки была больница, её разбомбило. По грязи ползали хирургические больные. Некоторые кричали: «Пристрелите нас»

Июнь 1941 года Георгий Клайсевич не смог забыть до конца своих дней. Будучи студентом-медиком, юный Жора сдал экзамены за третий курс и отправился на лето поработать вожатым в пионерский лагерь. Георгий Клайсевич, ветеран Великой Отечественной войны, доктор медицинских наук:

Лагерь находился на границе с Польшей. Начало войны застало меня в лагере.

Первое испытание войной для молодого Георгия Иосифовича датировалось 22 июня. В тот день отважный доктор спас не только себя, но и 18 детей. Александр Сухоцкий, племянник Георгия Клайсевича:

Он сказал, что первыми прилетели партийные товарищи, разрешили выйти с детьми НКВД-шников. Прошли где-то 2-3 км, увидели и услышали, как начали нас бомбить. И они у него лежали до ночи, наверное, 8 часов. Только сказал: не высовываться. Это и спасло этих детей.

Георгию удалось добраться до Минска, но уже 24 июня 1941 года в 8:40 утра прозвучал сигнал воздушной тревоги, а ещё спустя час началась первая массивная бомбардировка. Александр Сухоцкий:

В районе Комаровки была областная больница, её разбомбило. По грязи ползали хирургические больные, которые ничего не могли. Он говорил: некоторые хватали и кричали: «Пристрелите нас». А народ молча собирался, глаза друг от друга прятали, настолько были ошарашены.

Вопреки всем козням судьбы, молодой человек отчаянно цеплялся за жизнь: побег из пылающего Минска, операция в полевых условиях. Раз за разом обманывая смерть, Георгий Иосифович направился в Казань, лелея мечту стать врачом. Но, мысль о фронте не выходила из головы. Георгий Клайсевич:

Я ушел на фронт добровольно, меня выпустили из Казанского мединститута. Привезли меня в Москву, прибывших было 10 или сколько там человек, нас выстроил командир полка. Прошёл он два раза, остановился передо мной и говорит: «Вот ты проскачешь на лошади полкилометра или там 200?» Я говорю: «Если надо, конечно, проскачу».

Георгий Клайсевич прошёл всю войну: от Сталинграда до Эльбы, и выжил, будто невидимый ангел-хранитель берёг юношу для великих свершений. Георгий Клайсевич:

Со мной была пара солдат, я спрятался в башне, как молния ударила, эти прямо свалились. Я не помню, как я выполз из этого, я-то ничего, а этих солдат пришлось отправить в госпиталь.

Мы устроились на крыше землянки. Я лежал, прижавшись к одному человеку, и взорвалась бомба, прилетел осколок и его убило, а мне ничего. Александр Сухоцкий:

Он фантастический, целенаправленный человек. Прихожу к нему, он сидит и улыбается. Я спрашиваю: «Чего, Георгий, в таком хорошем настроении?» Он говорит: «Слушай, Сашка, сегодня я сдал последний экзамен, совершенно последний! Я теперь доктор». В конце концов, он стал доктором наук, профессором, возглавил центральный институт. Через него проходило большое количество медиков всего Союза. Был лучшим детским кардиологом.