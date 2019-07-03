«Начала дымиться квартира: не выдержала проводка». Жильцы минского дома моются и пользуются электроприборами по графику

Люди живут в стеснённых условиях и делят на всех кухню с санузлом. За более чем полвека эти стены не видели ни одного ремонта. Подробности в программе «Добро пожаловаться».

Жильцы дома:

– Капремонт обещали сделать в 2011, потом в 2016, потом снова переносили. Подъезды в страшном состоянии, воды горячей не существует – трубы даже не подходят, вентиляции никакой, счётчики отказываются ставить.

– У каждого стоит холодильник в комнате – выбивает счётчики, горят постоянно. Мы даже одновременно не можем включить стиральные машины.

– Я захотел себе в комнату установить душевую кабину, бойлер, чтобы какая-то цивилизация была.

– Вот из этой дырки крысы вылезают. Ребёнка в школу отправляла – выскочила вот такая!

От сырости в подъездах отвалилась штукатурка, а старая проводка не выдерживает даже малейших перепадов. Жильцам приходится мыться по расписанию, а утюгом и чайником пользоваться по графику.

Владимир Шаметько:

Когда дом построили – без горячей воды. Мыться мне приходится к брату ходить на Серова. Как-бы немножко неудобно, но приходится. На работе меж сменой.

Наталья Листопад:

Когда 5 семей живёт, приходится ждать. Одновременно мы не можем за два выходных успеть постирать, помыться.

Жильцы боятся сгореть заживо! Пару лет назад неисправная проводка уже стала причиной пожара. Только по счастливой случайности трагедии тогда удалось избежать.

Владимир Шаметько:

Смотрю, люди стоят, пожарные, я спросил, что такое. Оказывается, включили обогреватель – и начала дымиться квартира, потому что не выдержала проводка. Два чайника – она начинает плавиться. Я боюсь представить, что будет, если останется эта проводка, и я подключу бойлер. Мне страшно будет находиться дома!

Ознакомившись с документами и фотографиями дома, юрист выносит вердикт – этому зданию срочно нужен ремонт!

Александр Костюкевич, юрист:

Какого-то определённого срока, например, 25-30 лет, для проведения капремонта не определено в законодательстве. Мы смотрим по состоянию дома. Второй момент – общее архитектурно-эксплуатационное качество дома. Жилищно-эксплуатационные нормы должны соответствовать. Если в нашем случае, например, нет водоснабжения и дом построен в 1963 году, и он не планируется к сносу, если он будет продолжать функционировать, люди в нём будут жить, то вопрос проведения горячего водоснабжения должен быть ключевым. Коммунальщики заявляют – разработка проекта по благоустройству этой территории в самом разгаре! Жильцам всего-навсего нужно немного подождать.

Александр Бойдак, главный инженер КУП «ЖКХ Октябрьского района г. Минска»:

Капремонт по улице Пуховичской, дом 13 запланирован на 2020 год. При капремонте будет производиться комплекс работ: ремонт кровли, замена холодного и горячего водоснабжения, канализация. Проектом на замену теплосети будет предусмотрена замена порядка 100 метров сетей для увеличения пропускной способности и прокладки новой тепловой сети порядка 25 метров. О том, что дом находится в критическом состоянии, люди десятилетиями трубят на весь свет! В своё время жильцы были готовы сделать ремонт за свой счёт, но получили от ворот поворот коммунальщиков.

Владислав Шаметько:

Наша канализация, изначально как мы планировали – отрезать трубу, сделать пластик, установить душевую кабинку. Но разрешения не дают. Говорят, ваша труба, которую вы новую поставите, воду не выдержит.