Где и во сколько смотреть салют на 3 июля в Минске

Новости Беларуси. Традиционной частью празднования 3 июля в Минске станет салют.

Салют ожидается в 22:20. Он прогремит из шести точек: у стелы «Минск – город-герой», недалеко от населенных пунктов Новинки и Зацень, на территории бывшего аэропорта Минск-1, на пустыре Чижовского кладбища и в военном городке Уручье.

До салюта пройдет военный парад, который начнется в 21:00, после него на площади Победы состоится акция «Споем гимн вместе».