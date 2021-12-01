«Я поражена, даже не могу находить слов». На экскурсии во Дворце Независимости побывали учащиеся хореографического колледжа

Новости Беларуси. Студенты и преподаватели музыкальных образовательных учреждений побывали сегодня, 1 декабря, на экскурсии во Дворце Независимости. Приветствовала гостей пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможность посетить место, где вершится история государства, многим представилась впервые. Поэтому эмоций не скрывали. Гости с интересом осматривали интерьеры залов, где проходят знаковые события и важные международные встречи, делали селфи и делились впечатлениями.

Данута Мазурова, учащаяся хореографического колледжа:

Я поражена, даже не могу находить слов. Это великолепно. Это такая энергия, такой творческий заряд. Фактически по-королевски как-то. Это невероятно.

Ольга Лаппо, педагог классического танца Белорусского государственного хореографического гимназии-колледжа:

Хорошее впечатление, вот самый первый большой зал внизу. Такой очень светлый, позитивный. Он навевает какие-то совершенно творческие мысли.