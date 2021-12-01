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«Я поражена, даже не могу находить слов». На экскурсии во Дворце Независимости побывали учащиеся хореографического колледжа

01 декабря 2021 19:00
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Новости Беларуси. Студенты и преподаватели музыкальных образовательных учреждений побывали сегодня, 1 декабря, на экскурсии во Дворце Независимости. Приветствовала гостей пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Я поражена, даже не могу находить слов». На экскурсии во Дворце Независимости побывали учащиеся хореографического колледжа-1

Возможность посетить место, где вершится история государства, многим представилась впервые. Поэтому эмоций не скрывали. Гости с интересом осматривали интерьеры залов, где проходят знаковые события и важные международные встречи, делали селфи и делились впечатлениями.    

«Я поражена, даже не могу находить слов». На экскурсии во Дворце Независимости побывали учащиеся хореографического колледжа-4

Данута Мазурова, учащаяся хореографического колледжа:   
Я поражена, даже не могу находить слов. Это великолепно. Это такая энергия, такой творческий заряд. Фактически по-королевски как-то. Это невероятно.  

«Я поражена, даже не могу находить слов». На экскурсии во Дворце Независимости побывали учащиеся хореографического колледжа-7

Ольга Лаппо, педагог классического танца Белорусского государственного хореографического гимназии-колледжа:
Хорошее впечатление, вот самый первый большой зал внизу. Такой очень светлый, позитивный. Он навевает какие-то совершенно творческие мысли.  

«Я поражена, даже не могу находить слов». На экскурсии во Дворце Независимости побывали учащиеся хореографического колледжа-10

Дворец Независимости по праву стал визитной карточкой Беларуси. Это гордость и культурное достояние всей нации. В первую очередь потому, что в здании все выполнено руками только белорусских строителей, художников и дизайнеров и практически полностью из отечественных материалов. Впрочем, побывать во Дворце может абсолютно каждый. По личному распоряжению Президента его залы открыты для экскурсий.  

# Государственная социальная политика # общество # Наталья Эйсмонт # Александр Лукашенко # Данута Мазурова # Ольга Лаппо # Фотофакт

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