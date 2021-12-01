Сергей Рачков: «На нас оказывают давление не только по периметру нашей границы, но и на международных площадках»

Итоги деятельности подводили сегодня, 1 декабря, на заседании в онлайн-формате. Участники определили ориентиры и на следующие пять лет. Среди них – совместные учения, участие в избирательных кампаниях, обеспечение военной безопасности в зоне ответственности ОДКБ. Беларусь внесла предложение усилить позиции стран-участниц Ассамблеи на международных площадках. Консолидация и поддержка в рамках ОДКБ позволит государствам решить ряд внутренних проблем.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Против Беларуси развязана гибридная война. На нас оказывают давление не только по периметру нашей границы, но и на международных площадках. Вчера завершилась 143-я сессия Межпарламентского союза, где также была предпринята попытка Германией, Латвией, Нидерландами и Польшей внести чрезвычайный вопрос по Беларуси. В первую очередь связанный с миграционным кризисом на границе Беларуси и Европейского союза. Мы вместе с нашими дружественными странами предприняли все необходимые усилия, провели большую работу совместно с Министерством иностранных дел Республики Беларусь, с нашими коллегами из Российской Федерации. И удалось доказать участникам Ассамблеи о нецелесообразности рассмотрения данного вопроса, включения его в повестку дня. Ну и, соответственно, было отказано в принятии резолюции по Беларуси.