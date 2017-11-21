Купи серебряную цепочку и получи в подарок золотую: как телемагазин обманывает покупателей

Минчанке Яне позвонили из телемагазина и сообщили, что она выиграла золотую цепочку! Верить ли на слово продавцам, разбирались корреспонденты программы «Добро пожаловаться».

Были ли у вас такие моменты, когда вы приходили домой и понимали, что купили совершенно ненужную или неподходящую вам вещь? Яна признается, что серебряная цепочка ей совсем была не нужна. Купила она ее лишь потому, что в нагрузку обещался золотой подарок.

По факту оказалась – дешевая бижутерия желтого цвета.

Яна, минчанка:

Мне сказали, что я тот счастливчик, который выиграл золотую цепочку. Но, что я смогу ее получить, только если куплю серебряную цепочку, которая по стоимости почти 60 рублей. Когда она пришла, оказалась просто безделушкой. Я написала негативный отзыв.

Почему именно Яне позвонили? Все просто: года два назад в этом телемагазине девушка приобретала какую-то безделицу.

Девушка пыталась добиться правды по телефону. Оставила на одном из сайтов негативный отзыв. Продавец-консультант, обещавший золотую цепочку, от своих слов не отказывался. Но невинно сообщил, что имел в виду «золотую» не по содержанию, а по цвету. И хотя это было видно и не вооруженным взглядом, Яна пошла к ювелиру.

Святослав Романовский, ювелир:

Данное изделие не является изделием из драгоценного металла, а является подделкой. Проверить это можно по наличию клейм.