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Купи серебряную цепочку и получи в подарок золотую: как телемагазин обманывает покупателей

21 ноября 2017 17:06
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Минчанке Яне позвонили из телемагазина и сообщили, что она выиграла золотую цепочку! Верить ли на слово продавцам, разбирались корреспонденты программы «Добро пожаловаться».

Были ли у вас такие моменты, когда вы приходили домой и понимали, что купили совершенно ненужную или неподходящую вам вещь? Яна признается, что серебряная цепочка ей совсем была не нужна. Купила она ее лишь потому, что в нагрузку обещался золотой подарок.

По факту оказалась – дешевая бижутерия желтого цвета.

Яна, минчанка:
Мне сказали, что я тот счастливчик, который выиграл золотую цепочку. Но, что я смогу ее получить, только если куплю серебряную цепочку, которая по стоимости почти 60 рублей. Когда она пришла, оказалась просто безделушкой. Я написала негативный отзыв.

Почему именно Яне позвонили? Все просто: года два назад в этом телемагазине девушка приобретала какую-то безделицу.

Девушка пыталась добиться правды по телефону. Оставила на одном из сайтов негативный отзыв. Продавец-консультант, обещавший золотую цепочку, от своих слов не отказывался. Но невинно сообщил, что имел в виду «золотую» не по содержанию, а по цвету. И хотя это было видно и не вооруженным взглядом, Яна пошла к ювелиру.

Святослав Романовский, ювелир:
Данное изделие не является изделием из драгоценного металла, а является подделкой. Проверить это можно по наличию клейм.

Если у вас есть сомнения, вы можете обратиться в инспекцию пробирного надзора.

Купи серебряную цепочку и получи в подарок золотую: как телемагазин обманывает покупателей-1

Как выяснилось, на фальшивые золотые уловки данного телемагазина

пострадал не один человек. Счет идет на десятки. 

Не так давно этот же телемагазин в качестве подарка сулил покупателям планшеты. И жалоб тогда на такой ушлый маркетинг было не меньше.

Купи серебряную цепочку и получи в подарок золотую: как телемагазин обманывает покупателей-4

Купи серебряную цепочку и получи в подарок золотую: как телемагазин обманывает покупателей-6

Так можно ли вернуть продавцу серебряную цепочку и якобы золотой подарок обратно?

Ольга Иващенко, юрист:
Поскольку потребителям действительно предоставлена недостоверная информация, потребитель имеет право как в досудебном, так и в судебном порядке возвратить уплаченную денежную сумму и потребовать от продавца выплаты компенсации морального вреда.

После многочисленных споров и угроз обратиться с жалобой в программу «Добро пожаловаться» на СТВ девушке все-таки удалось вернуть деньги за ненужные покупки.

Купи серебряную цепочку и получи в подарок золотую: как телемагазин обманывает покупателей-9

Яна:
Со мной связались и сказали, что они согласны мне вернуть деньги, если я удалю свой отзыв, чего я, естественно, делать не собираюсь. Теперь, конечно, у меня нет доверия к такому телемагазину, да и к любому другому тоже.

Я больше не буду участвовать в таких розыгрышах, которые по итогу оказываются авантюрами.

Эта история для Яны завершилась вполне благополучно: и деньги вернула, и опыт приобрела. Который, мы надеемся, поможет ей, впредь, избегать спонтанных покупок.

# общество # Защита прав потребителей # Ольга Иващенко

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