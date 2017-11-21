Она два года жила в центре Минска и не платила ни копейки. Как заставить экс-квартирантку рассчитаться?

Пожилая женщина сдала в аренду 2-комнатную квартиру в центре Минска. Квартирантка предложила сделать ремонт в счет оплаты за проживание – хозяйка согласилась. Однако переделка жилья затянулась на два года. В проблеме разбирались корреспонденты программы «Добро пожаловаться». Иван Сенокосов, минчанин:

Эта история произошла с моей бабушкой. 3 года назад она сдала квартиру в центре города, официально заключила договор. Квартирантку не устраивал ремонт, поэтому она предложила бабушке в счет оплаты сделать свой ремонт. Напомним, что весь этот срок квартирантка не платила за жилье. Тем временем хозяйка исправно платила в казну налоги за сдачу в аренду квартиры, не получив ни копейки компенсации. Когда однажды женщина пришла проведать свое жилье, ее едва не хватил удар!

Иван Сенокосов:

Если до заселения в квартире можно было жить, то после выселения все было разрушено: санузел пришел в негодность, стены были разрушены. Подали в суд, суд принял решение выселить ее принудительно и заплатить долг, который она осталась должна. Для того, чтобы привести все в порядок понадобилось 2 месяца и 3,5 тыс долларов. Бабушка осталась и без денег, и без ремонта.

Суд ожидаемо встал на сторону хозяев квартиры. Увы, этого оказалось недостаточно. И понадобились время и усилия, чтобы ушлая жиличка наконец-таки освободила квадратные и уже малопригодные для проживания метры.

Иван Сенокосов:

Прошел ещё год, но все стоит на месте, денег никто не заплатил. В итоге ничего не добились и остались в убытке.