Она два года жила в центре Минска и не платила ни копейки. Как заставить экс-квартирантку рассчитаться?

Пожилая женщина сдала в аренду 2-комнатную квартиру в центре Минска. Квартирантка предложила сделать ремонт в счет оплаты за проживание – хозяйка согласилась. Однако переделка жилья затянулась на два года. В проблеме разбирались корреспонденты программы «Добро пожаловаться».
Иван Сенокосов, минчанин:
Эта история произошла с моей бабушкой. 3 года назад она сдала квартиру в центре города, официально заключила договор. Квартирантку не устраивал ремонт, поэтому она предложила бабушке в счет оплаты сделать свой ремонт.
Напомним, что весь этот срок квартирантка не платила за жилье. Тем временем хозяйка исправно платила в казну налоги за сдачу в аренду квартиры, не получив ни копейки компенсации.
Когда однажды женщина пришла проведать свое жилье, ее едва не хватил удар!
Иван Сенокосов:
Если до заселения в квартире можно было жить, то после выселения все было разрушено: санузел пришел в негодность, стены были разрушены. Подали в суд, суд принял решение выселить ее принудительно и заплатить долг, который она осталась должна. Для того, чтобы привести все в порядок понадобилось 2 месяца и 3,5 тыс долларов.
Бабушка осталась и без денег, и без ремонта.
Суд ожидаемо встал на сторону хозяев квартиры. Увы, этого оказалось недостаточно. И понадобились время и усилия, чтобы ушлая жиличка наконец-таки освободила квадратные и уже малопригодные для проживания метры.
Иван Сенокосов:
Прошел ещё год, но все стоит на месте, денег никто не заплатил. В итоге ничего не добились и остались в убытке.
Как заставить бывшую квартирантку заплатить по счетам?
Дарина Гулюта, юрист:
Если судебный исполнитель ненадлежащее исполняет свои обязанности, об этом необходимо сообщить в Главное управление юстиции. На данный момент, если после решения суда, истец не может получить свои деньги от ответчика, он может обратиться к юристам. Юристы оказывают услуги по сопровождению хода исполнительного производства, юрист пишет заявление, где указывает, какие действия необходимо совершить судебному исполнителю и контролирует ход их выполнения.
Заметим, такая услуга юриста платная:
рассчитывается исходя из суммы иска и его срока давности. Чем старше иск, тем сложнее и соответственно дороже это будет стоить. Всем же тем, кто собирается вступить на путь арендатора квартиры с такой модной ныне формой расчета, как бартер, будет не лишним знать следующее:
Дарина Гулюта, юрист:
Если стороны предусматривают, что оплата производится не денежными единицами, а выполнением встречных обязательств, то в договоре в графе «порядок и способ оплаты» должны четко быть прописаны какие виды, сроки работ и эквивалент их стоимости.
Кстати, аренда за ремонт – не единственный вид бартера в этой области. В ходу, например, репетиторство, услуги врачей, досмотр детей, собак и даже интим. В любом случае, чтобы не оказаться в роли жертвы, надо в обязательном порядке составить очень детальный договор. Лучше это сделать с помощью юриста.