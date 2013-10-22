В Пуховичском районе появился первый арендный дом

Новости Беларуси. В Пуховичском районе появилось первое арендное жильё. Его нанимателями стали 55 семей местного торфодобывающего предприятия.

Под дом для сотрудников переоборудовали здание бывшего ведомственного садика. Квартиры двух- и трехкомнатные, с современной планировкой и отделкой.

Посёлок Правдинский, 32 – это адрес первого в Пуховичском районе арендного дома. Живут здесь семьи торфодобытчиков.

Надежда Тарасевич, жительница посёлка Правдинский Пуховичского района:

Переселились уже как мы – 3 недели. Немного обустроились. Вот здесь у нас кухня. Кухня очень у нас большая, удобная. Места теперь хватает.

Делили квартиру с матерью, потом приютились в интернате. Не один десяток лет Тарасевичи не имели возможности обзавестись собственной квартирой. Вопрос решился в одну минуту. Хозяину, который почти 20 лет отработал в службе по производству торфяной продукции, предложили арендную квартиру. Целых 90 квадратных метров счастья.

Надежда Тарасевич:

Теперь у нас собственная квартира. Арендное жильё, но всё равно не надо снимать нигде, не надо думать, что придёт когда-то хозяин и выселит.

Слова благодарности говорит и многодетная мать Екатерина Миськова. Женщина работает на предприятии мастером. Сейчас в декретном отпуске. Получает наслаждение от материнства и жизни в настоящих хоромах.

Екатерина Миськова, жительница посёлка Правдинский Пуховичского района:

Дети пришли первый раз, у них столько восторга было. И для меня, допустим, это замок. А дети, они у меня спокойно не ходят, у них есть место для разгона, и, у меня вот как Лиза говорит: «Ой, мама, я бегу, я вот остановиться не могу!».

Одно счастье – на 55 человек. Именно столько работников правдинского предприятия получили арендные квартиры. Ранее в этом здании размещался детский сад. После присоединения филиала к «Мингазу» его отремонтировали и перепрофилировали под арендное жильё.

Евгений Стрелковский, заместитель генерального директора РУП «Мингаз»:

Заключены договоры с каждым о порядке проживания, о порядке поддержания там порядка, чистоты и так далее, об условиях оплаты. Все они оплачивают через кассу предприятия, то есть изымается оплата. Сейчас вот единственная задача – это, скажем, чтобы со стороны жильцов обеспечивали они те условия заключённого договора. Ну, а предприятие тут обеспечит и тепло, и электроэнергию.

Жилищный вопрос в приоритете здесь будет и в следующем году. Капитального ремонта ждёт интернат. Для работников, у которых нет собственных квадратных метров, будет создан строительный кооператив, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.