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В профессиональный праздник они на посту. Репортаж о том, каково быть спасателем в Минской области

19 января 2022 20:42
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Новости Беларуси. Настоящие герои нашего времени. Они без колебаний приходят на помощь и спасают жизни. За 2021 год работники МЧС Минской области совершили более 7 000 выездов и спасли 277 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Безопасность наших граждан всегда под надежной защитой сотрудников МЧС.  

Материал Лены Мельницкой.   

В профессиональный праздник они на посту. Репортаж о том, каково быть спасателем в Минской области-1

Дежурная служба МЧС, чем вам помочь? Город Смолевичи, Связистов, 4, загорание жилого дома, два хода на выезд.  

В профессиональный праздник они на посту. Репортаж о том, каково быть спасателем в Минской области-4

Минутная передышка, и снова в бой. Каждый день они приходят на помощь тем, кто оказался в беде. На пожаре, при ДТП, в природных и техногенных катастрофах. Не задумываясь ни секунды, сотрудники МЧС готовы рисковать своей жизнью, как того требует их профессиональный долг.  

В профессиональный праздник они на посту. Репортаж о том, каково быть спасателем в Минской области-7

Лена Мельницкая, корреспондент:  
От них зависит судьба человека. Каждое действие опытного спасателя доведено до автоматизма. Например, чтобы собраться на выезд, есть всего десятки секунд. И здесь должно быть без промедления.  

В профессиональный праздник они на посту. Репортаж о том, каково быть спасателем в Минской области-10

Константин Бабич, начальник караула пожарной аварийно-спасательной части № 1
Наша основная боевая задача заключается в спасении жизни и здоровья людей, которым существует угроза в любой чрезвычайной ситуации. Поступают сообщения абсолютно о любой чрезвычайной ситуации, природного характера, техногенного, мы выезжаем на различного рода аварии.  

Подробности в видеоматериале.  

# МЧС Беларуси # общество # Вячеслав Родак # Лена Мельницкая # Константин Бабич # Спартак Ивончик # Фотофакт

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