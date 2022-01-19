В профессиональный праздник они на посту. Репортаж о том, каково быть спасателем в Минской области

Новости Беларуси. Настоящие герои нашего времени. Они без колебаний приходят на помощь и спасают жизни. За 2021 год работники МЧС Минской области совершили более 7 000 выездов и спасли 277 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Безопасность наших граждан всегда под надежной защитой сотрудников МЧС. Материал Лены Мельницкой.

Дежурная служба МЧС, чем вам помочь? Город Смолевичи, Связистов, 4, загорание жилого дома, два хода на выезд.

Минутная передышка, и снова в бой. Каждый день они приходят на помощь тем, кто оказался в беде. На пожаре, при ДТП, в природных и техногенных катастрофах. Не задумываясь ни секунды, сотрудники МЧС готовы рисковать своей жизнью, как того требует их профессиональный долг.

Лена Мельницкая, корреспондент:

От них зависит судьба человека. Каждое действие опытного спасателя доведено до автоматизма. Например, чтобы собраться на выезд, есть всего десятки секунд. И здесь должно быть без промедления.