«Место уникальное, вы видите, такое низинное. Здесь бьет более 100 ключей». Что ещё известно о Трофимовой кринице?

«Папа подговорил, чтобы я окунулся». В Крещение на Трофимовой кринице многолюдно. Что говорят белорусы про это место силы? – читайте здесь .

Новости Беларуси. Ну а самая любимая народная традиция праздника – окунание в прорубь. Только в Минске организовали семь площадок для купания. Оборудованные купели есть на спасательных станциях «Вяча», «Дрозды», «Комсомольское озеро», «Птичь» и «Криница». Окунуться в прорубь можно по 20 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лариса Силивестрова, директор Шкловского районного историко-краеведческого музея: Когда-то здесь была даже построена церковь, была построена каплица. Место уникальное, вы видите, такое низинное. Здесь бьет более 100 ключей. Когда проводилась реконструкция родника, то рабочие заметили, что место болотистое, бьет огромное количество ключей. Мы понимаем, что здесь особая энергетика. И люди всегда это чувствовали, понимали и знали.

В народе эту криницу называют Президентской. И не потому что до малой родины главы государства рукой подать. Целебный источник отыскал в лесной чаще и обустроил дед Александра Григорьевича – Трофим. От старого колодца, который больше 100 лет назад строил тогда известный во всей округе плотник Трофим, сегодня осталось всего одно бревно.

Геннадий Сковородкин, учитель истории Александрийской средней школы:

Но вот этот элемент никто не посмел выбросить, потому что он как священный, как память тех далеких времен, именно когда находилась эта криница.

В 2013 году криница заметно похорошела, здесь прошла серьезная реконструкция. Делали ее аккуратно, чтобы не нарушить земную красоту.