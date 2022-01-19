«Папа подговорил, чтобы я окунулся». В Крещение на Трофимовой кринице многолюдно. Что говорят белорусы про это место силы?

Новости Беларуси. Ну а самая любимая народная традиция праздника – окунание в прорубь. Только в Минске организовали семь площадок для купания. Оборудованные купели есть на спасательных станциях «Вяча», «Дрозды», «Комсомольское озеро», «Птичь» и «Криница». Окунуться в прорубь можно по 20 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, в Беларуси немало мест, обладающих особой силой. Куда за здоровьем едут не только в эти крещенские дни, но и круглый год. Больше 100 целебных источников бьет на территории Трофимовой криницы Шкловского района. В праздник Крещения здесь особенно многолюдно. Чтобы окунуться в прорубь именно здесь, многие берут выходной и готовы ехать за десятки километров. Материал Юлии Мычки.

Юлия Мычка, корреспондент:

Белорусы верят, что Трофимова криница – это место особенной силы, и неудивительно. Если местные говорили, что здесь бьет около 7-12 ключей, то во время реконструкции стало известно, что источников здесь больше 100. Глава быховской семьи Денис Алхимов на Трофимову криницу привез всю семью. Пока окунуться в купели готова только ее мужская половина. Жена, теща и бабушка в роли наблюдателей и моральной поддержки. Зато 11-летний сын Роман леденящий тело и бодрящий душу обряд проходит уже не первый раз.

Роман Алхимов, житель Быхова:

Полезно для здоровья. Ну и папа подговорил, чтобы я окунулся. В семье Алхимовых уже стало доброй традицией каждый раз на Крещение отправляться в маленькое путешествие по святым местам, где есть возможность окунуться в купель. Начинали с малой родины. С каждым годом копилка зимних маршрутов пополнялась новыми впечатлениями. За семь лет крещенских поездок повидали немало красивых и чудодейственных мест.

Денис Алхимов, житель Быхова:

В прошлом году на Голубую криницу ездили. Тоже интересно: зима, снег, мороз 21 градус. Тоже замечательно. В Полыковичах в Могилеве тоже купель хорошая. Ну в этом году решили, посмотрел в интернете, что есть такая Трофимова Криница. Ну решил съездить сюда, свозить семью.

Алеся Алхимова, жительница Быхова:

Ребенок, кстати, меньше болеть стал. Вот так муж приучил, а я не могу решиться никак. Вот в следующем году, может, окунусь. Соберусь с духом, окунусь. Трофимова криница будто спрятана от чужих глаз в низине шкловской земли. А зимой в белом плену снега разглядеть ее с дороги сложно. Святое место выдает арка и длинная лестница. А когда-то здесь не было ни одной ступеньки, но даже крутой спуск не пугал местных жителей. Люди часто приходили к целебному источнику за вкусной и полезной водой.

В 2013 году криница заметно похорошела, здесь прошла серьезная реконструкция. Делали ее аккуратно, чтобы не нарушить земную красоту. К благоустройству святого мета руку в прямом смысле приложил и Президент с сыновьями. Криничка стала доступной и живописной в любую погоду и в любое время года. Теперь турист здесь легко найдет комфортное место для отдыха, молодые люди – удачный ракурс для селфи. После реконструкции поток туристов заметно прирос. Особенно полюбилось это место жителям Оршанского района, может, это и совпадение, но каждый третий, кто опускался в воду при нас – оттуда.

Валерий Алатьев, житель Орши:

Ждешь этого дня. Поэтому всегда ездим, в любую погоду, в любые морозы, никогда не откладываем такое мероприятие. Даже с работы отпрашиваюсь.

Александр Петровский, житель Орши:

Приезжаем каждый год регулярно сюда. Верим, что Трофимова криница да, действительно, она такая довольно-таки благотворная.