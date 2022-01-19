«Это очень закаляет». Что говорят молодые люди о своём первом опыте работы в студотряде?

Новости Беларуси. Акцент на трудовые проекты. Десятки руководителей крупнейших предприятий Беларуси приняли участие в обучающем интенсиве союза молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нанимателям, которые пока еще с опаской относятся к работе со студенческими отрядами, рассказали о преимуществах и правовых нюансах такого сотрудничества. О первых рабочих местах и взаимной выгоде – в репортаже Анны Корольчук.

В 2021 году Максим Харлан впервые работал в составе студенческого отряда. Хорошая физическая форма помогла молодому человеку сдать нормативы и попасть в единственный в Беларуси отряд матросов-спасателей, дежурил на гомельских пляжах. Сначала хотел просто подзаработать, потом понял, что опыт ценнее.

Максим Харлан, боец гомельского студенческого отряда:

На посту был случай, мужчина в состоянии алкогольного опьянения тонул, мы бросились ему помогать. А на утро он пришел, нас отблагодарил за это. Он понял, что был не прав в этой ситуации, плюс грубые слова. Но самое главное в нашей работе – это умение общаться с людьми, потому что коммуникация – это очень важно. Уметь разговаривать и правильно преподносить информацию людям, чтобы они понимали, что они делают.

У Анастасии Губич студотрядовского опыта больше – девушка несколько лет работает медсестрой в больницах Могилева.

Анастасия Губич, командир студенческого отряда Могилевского медицинского колледжа:

Режим индивидуален, зависит от отделения, от смен, от количества работников в отделении. Может быть нехватка работников и придется работать немножко больше, чем обычно. Это огромный опыт как моральный, так и знаний, и это очень закаляет. И когда уже идешь работать, уже понимаешь, на что ты готов, что ты можешь, свои возможности правильно оцениваешь.

В 2021 году в студотрядах работало 34 тысячи человек. Однако союз молодежи не гонится за цифрами. Главное – помочь ребятам найти достойное место, ведь любой студент мечтает начать свою карьеру на одном из промышленных гигантов страны.

Анна Корольчук, корреспондент:

Чтобы летом молодежь могла получить максимальное количество рабочих мест на лучших предприятиях Беларуси, комитеты БРСМ проводят переговоры уже сейчас. С потенциальными работодателями подписывают соглашения, бронируют трудовые квоты и проводят вот такие обучающие интенсивы, где рассказывают о всех преимуществах и аспектах работы со студенческими отрядами.