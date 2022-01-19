«Это очень закаляет». Что говорят молодые люди о своём первом опыте работы в студотряде?
Новости Беларуси. Акцент на трудовые проекты. Десятки руководителей крупнейших предприятий Беларуси приняли участие в обучающем интенсиве союза молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нанимателям, которые пока еще с опаской относятся к работе со студенческими отрядами, рассказали о преимуществах и правовых нюансах такого сотрудничества.
О первых рабочих местах и взаимной выгоде – в репортаже Анны Корольчук.
В 2021 году Максим Харлан впервые работал в составе студенческого отряда. Хорошая физическая форма помогла молодому человеку сдать нормативы и попасть в единственный в Беларуси отряд матросов-спасателей, дежурил на гомельских пляжах. Сначала хотел просто подзаработать, потом понял, что опыт ценнее.
Максим Харлан, боец гомельского студенческого отряда:
На посту был случай, мужчина в состоянии алкогольного опьянения тонул, мы бросились ему помогать. А на утро он пришел, нас отблагодарил за это. Он понял, что был не прав в этой ситуации, плюс грубые слова. Но самое главное в нашей работе – это умение общаться с людьми, потому что коммуникация – это очень важно. Уметь разговаривать и правильно преподносить информацию людям, чтобы они понимали, что они делают.
У Анастасии Губич студотрядовского опыта больше – девушка несколько лет работает медсестрой в больницах Могилева.
Анастасия Губич, командир студенческого отряда Могилевского медицинского колледжа:
Режим индивидуален, зависит от отделения, от смен, от количества работников в отделении. Может быть нехватка работников и придется работать немножко больше, чем обычно. Это огромный опыт как моральный, так и знаний, и это очень закаляет. И когда уже идешь работать, уже понимаешь, на что ты готов, что ты можешь, свои возможности правильно оцениваешь.
В 2021 году в студотрядах работало 34 тысячи человек. Однако союз молодежи не гонится за цифрами. Главное – помочь ребятам найти достойное место, ведь любой студент мечтает начать свою карьеру на одном из промышленных гигантов страны.
Анна Корольчук, корреспондент:
Чтобы летом молодежь могла получить максимальное количество рабочих мест на лучших предприятиях Беларуси, комитеты БРСМ проводят переговоры уже сейчас. С потенциальными работодателями подписывают соглашения, бронируют трудовые квоты и проводят вот такие обучающие интенсивы, где рассказывают о всех преимуществах и аспектах работы со студенческими отрядами.
От порядка приема на работу до налоговых послаблений – наниматели узнали о всех правовых нормах при работе со студотрядами от экспертов Министерства труда и соцзащиты. Лекции проходили на базе Минского завода холодильников, который уже несколько лет успешно сотрудничает с молодежной организацией и признан лучшим работодателем для студотрядов в прошлом году. Предприятие приняло 235 ребят со всей страны.
Как студенту поработать на лучших предприятиях Беларуси? БРСМ организовал обучающий интенсив для руководителей.
Кроме того, сейчас определяют площадку, которая станет «Молодежной стройкой – 2022». Запланирован и трудовой проект с Оршанским льнокомбинатом, где будет работать отряд прядильщиков и швей.