«В принципе, занимаюсь я сам. За женой – общее руководство». Посмотрите на дворик Бориса Батуры
Борис Батура откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Помню, проводили конкурс на лучший дворик. Если провести здесь, среди жителей Дроздов, у Вас такой достаточно ухоженный дворик. Цветущий, яркий.
Борис Батура: «Мне только в прошлом году перестала звонить одна женщина из Бобруйска»
Борис Батура:
Но я не знаю, что у других. Я не хожу по дворам. Но, в принципе, я тоже об этом думал. Если бы был какой-то конкурс, мы бы с удовольствием бы поучаствовали в этом. Может быть, действительно, заняли бы какое-то место.
Вадим Щеглов:
У Вас, как у хорошего хозяина, все прополено. Это Вы сами занимаетесь или супруга?
Борис Батура:
Я занимаюсь. Иногда дети – дочки приходят, помогают. Но, в принципе, занимаюсь я сам. За женой – общее руководство.