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«В принципе, занимаюсь я сам. За женой – общее руководство». Посмотрите на дворик Бориса Батуры

10 июля 2020 15:09
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Борис Батура откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Помню, проводили конкурс на лучший дворик. Если провести здесь, среди жителей Дроздов, у Вас такой достаточно ухоженный дворик. Цветущий, яркий.

Борис Батура: «Мне только в прошлом году перестала звонить одна женщина из Бобруйска»

«В принципе, занимаюсь я сам. За женой – общее руководство». Посмотрите на дворик Бориса Батуры-1

Борис Батура:
Но я не знаю, что у других. Я не хожу по дворам. Но, в принципе, я тоже об этом думал. Если бы был какой-то конкурс, мы бы с удовольствием бы поучаствовали в этом. Может быть, действительно, заняли бы какое-то место.

«В принципе, занимаюсь я сам. За женой – общее руководство». Посмотрите на дворик Бориса Батуры-4

«В принципе, занимаюсь я сам. За женой – общее руководство». Посмотрите на дворик Бориса Батуры-6

Вадим Щеглов:
У Вас, как у хорошего хозяина, все прополено. Это Вы сами занимаетесь или супруга?

«В принципе, занимаюсь я сам. За женой – общее руководство». Посмотрите на дворик Бориса Батуры-9

Борис Батура:
Я занимаюсь. Иногда дети – дочки приходят, помогают. Но, в принципе, занимаюсь я сам. За женой – общее руководство.

# Дворы Минска # общество # Борис Батура

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