«В принципе, занимаюсь я сам. За женой – общее руководство». Посмотрите на дворик Бориса Батуры

Борис Батура:

Но я не знаю, что у других. Я не хожу по дворам. Но, в принципе, я тоже об этом думал. Если бы был какой-то конкурс, мы бы с удовольствием бы поучаствовали в этом. Может быть, действительно, заняли бы какое-то место.