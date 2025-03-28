В Президентской библиотеке открылась экспозиция, посвящённая Дню единения народов Беларуси и России

Уникальные документы и печатные издания сегодня, 28 марта, представили в читальном зале Президентской библиотеки. Специальная выставка приучена ко Дню единения народов Беларуси и России. О развитии двусторонних отношений специалисты собрали множество интересных фактов: от документов нормативно-правовой базы до публикаций СМИ, которые отражают ключевые события в становлении Союзного государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Издания рассказывают о совместных достижениях в области науки и технологий. Одна из успешных программ – союзная ДНК-технология. Ученым Беларуси и России удалось разработать уникальные методы исследования человеческого генома, которые пригодятся в работе криминалистов. Это позволит повысить уровень безопасности в Союзном государстве. Еще один перспективный совместный проект – самолет «Освей», который станет огромным шагом в развитии авиастроения.

Лилия Ефимович, заведующая сектором отдела обслуживания Президентской библиотеки Беларуси:

Успешное интеграционное сотрудничество, которое, мы говорим, одно из самых эффективных и успешных на постсоветском пространстве. Мы добились огромных успехов, об этом свидетельствуют те союзные программы, которые на сегодняшний момент успешно выполнены, и те программы, которые впоследствии еще дорабатываются, прорабатываются и с перспективой будут воплощены в жизни в ближайшее время, в ближайшие годы. Таких программ достаточное количество.

Сергей Квачан, директор Президентской библиотеки Беларуси:

Осуществлено открытие Центра удаленного доступа к электронным документам Президентской библиотеки Российской Федерации. Уже сегодня, по прошествии года, можно сделать вывод, что ресурсы Президентской библиотеки Российской Федерации востребованы у наших читателей. Сегодня Россия – наш основной торговый партнер. Цифры товарооборота растут год от года, однако сотрудничество не ограничивается экономической областью. Реализуется множество совместных программ, в том числе, в гуманитарной сфере. Россия и Беларусь регулярно организовывают взаимные студенческие обмены, вместе работаем по линии сохранения исторической памяти.

Игорь Стрижнев:

Молодежь Беларуси и России связывает огромная история, и даже в нашей практике удалось поучаствовать в таком проекте, как «Капсула Победы». Она была закопана в 2023 году и будет выкопана на юбилей 100-летия Победы, то есть в 2045 году. Это огромный проект, была проделана большая кропотливая работа по сбору информации, опросу очевидцев, родственников, ветеранов и еще живых ветеранов, с которыми нам удалось пообщаться.