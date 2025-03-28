Лукашенко: никакого сговора и золотой середины быть не может. Есть закон, его надо соблюдать!

О совершенствовании контрольно-надзорной деятельности сегодня, 28 марта, шла речь во Дворце Независимости. В фокусе внимания Президента и участников совещания – вопросы повышения эффективности работы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О совершенствовании контрольно-надзорной деятельности сегодня, 28 марта, шла речь во Дворце Независимости. В фокусе внимания Президента и участников совещания – вопросы повышения эффективности работы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В мае 2024 года тема уже выносилась на обсуждение и глава государства ставил задачу: перевести контрольную деятельность в режим профилактики, а не наказания. Представленный проект указа Александр Лукашенко поручил доработать, чтобы документ был понятен и удобен для использования. Президент давал поручение кардинально разобраться в ситуации, изменить стиль и методы работы, сделав акцент на повышении эффективности. Сегодня Президенту представили доработанный проект указа. Он был подготовлен правительством. Это единый документ. Некоторые тезисы Александр Лукашенко поставил под сомнение и предложил проанализировать, как предложенные нормы будут работать на практике.
По поручению главы государства проект указа о контрольно-надзорной деятельности дополнительно изучен Комитетом госконтроля. У ведомства в свою очередь тоже возникли вопросы. В документе предлагается исключить излишнее вмешательство в работу предприятий, но нельзя допустить и вседозволенности. Все должно быть по закону, ориентирует глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Когда мне указ, этот проект на стол положили, я думаю, не лишнее знать и мнение КГК, они же у нас главные в этом плане. Поэтому итоговый документ мы сегодня рассмотрим, к чему он годен, и главное – какие будут последствия от этого документа, от указа. Снизится ли реально проверочная нагрузка на бизнес? Что, вы опять переборщили с проверками? Душите бизнес, да?
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля:
Никак, нет.
Александр Лукашенко:
Ну вот видите, он говорит, что нет ничего ненормального. Предлагают золотую середину. Категорически против. Никакого сговора, никакой золотой середины быть не может. Есть закон, его надо соблюдать. В законе все прописано. Это нарушил – столько. Это нарушил – столько получил. Поэтому я хотел бы услышать мнение авторов, что они имеют в виду под некоторыми нормами этого указа.