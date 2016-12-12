В преддверии Нового года в Минске стартовали пиротехнические рейды

Новости Беларуси. В столице стартовали так называемые пиротехнические рейды.

Это вызвано активизацией торговли опасными товарами в преддверии Нового года.

Сотрудники милиции напоминают, что теневым продавцам салютов из-под полы, за незаконную реализацию пиротехнических изделий грозит административная ответственность в виде штрафа в размере от 210 до 1050 рублей, индивидуальным предпринимателям — до 420т рублей, юридическим лицам — до десяти тысяч пятисот.

Любителям подзаработать на празднике, не осуществляющим предпринимательскую деятельность, за продажу в общественном месте вне рынка (например, в парке, на улице, в общественном транспорте) такого специфического товара, также грозит штраф.

Минчанам советуют отказаться от огне-опасного развлечения, если тяга к экстриму всё-таки победит, лучше покупать пиротехнику только в официальных торговых точках,

обязательно следовать инструкции производителя на упаковке, а также не использовать дома и не давать детям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.