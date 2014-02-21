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В международный день родного языка в Могилеве волонтеры меняли сладости на слово по-белорусски

21 февраля 2014 16:28
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Новости Беларуси. Конфеты за слова. В международный день родного языка в Могилеве волонтеры меняли сладости на слово по-белорусски.  Чтобы получить лакомство, нужно было только записать первое вспомнившееся слово в блокноте.

Волонтеров можно узнать по ярким коробкам и пакетам, а также специальным бейджам. Списки слов на белорусском оказались весьма внушительными.  Даже по самым скромным подсчетам, конфет раздали более 20 кг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Дымков, координатор проекта:
Людзі рэагіруюць пераважна пазітыўна. Наконт слоў, напэўна, на дадзены момант мне падаюцца самымі папулярнымі словы «дзякуй», «каханне» і «радзіма».

# общество # Праздничные даты

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