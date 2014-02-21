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Торжественное собрание и концерт ко Дню защитников Отечества прошел во Дворце Республики

21 февраля 2014 16:26
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Новости Беларуси. Праздник мужества. 21 февраля во Дворце Республики прошел торжественное собрание и концерт ко Дню защитников Отечества. На мероприятии собрались представители практически всех родов войск. В торжественной обстановке их поздравил министр обороны. Юрий Жадобин пожелал всем тем, кто отдал свой долг Родине, крепкого здоровья и благополучия.

А в завершении на главной сцене страны для зрителей прозвучали всеми любимые песни в исполнении белорусских звезд эстрады и военных коллективов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:
В этот праздничный день я хотел бы поблагодарить своих подчиненных за столь высокие результаты в служебной деятельности. Особые слова благодарности, поздравления – для ветеранов Великой Отечественной войны. Желаю им оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и успехов в труде и службе на благо нашего государства.

# общество # День защитника Отечества # Фотофакт

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