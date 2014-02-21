Олимпийский Сочи запомнит Беларусь не только благодаря спортсменам, но и благодаря эксклюзивным автобусам «МАЗ»

Новости России. Беларусь громко заявила о себе на сочинской Олимпиаде. Наши спортсмены блеснули на снежных склонах. Отметились белорусы и в качестве волонтеров. Из нашей страны одних только водителей в Сочи отправилось 350 человек. Кстати, ездят они тоже на белорусских автобусах. Правда, техника создавалась инженерами Минского автомобильного по эксклюзивному заказу – специально для олимпийского Сочи. И если транспортники вернутся на родину, то сам транспорт останется в столице Олимпийских игр на память о Беларуси.

До закрытия Олимпиады осталось совсем немного, но о Беларуси будут говорить еще долго. Благодаря успехам наших спортсменов, название страны уже стало одним из самых популярных запросов во всемирной паутине. А здесь, в Сочи, о Беларуси еще долгое время будут напоминать автобусы.

Геннадий Добрыневский, водитель из Беларуси:

Здесь город такой густонаселенный, поэтому и сложности. Дороги поуже белорусских.

Маршрут его городского автобуса – самый сложный и протяженный: больше 100 километров. Тем не менее, Геннадий Валентинович приглашает прокатиться на автобусе минского производства по олимпийскому Адлеру. В окнах мелькают пальмы – все таки юг. Пассажиры протягивают монеты. Стоимость проезда в пересчете на наши – 4800 рублей. Таких как он – белорусских водителей за рулем белорусских же автобусов – здесь 350 человек. На время сменили прописку по просьбе сочинских транспортников.

Геннадий Добрыневский, водитель из Беларуси:

Белорусский народ руку помощи предложил, и автобусы новые хорошие наши дали. И помощь водителям. Приятно побыть, посмотреть. Это же Олимпиада. Молодец Домрачева! Так держать!

С виду автобусы такие же, как и те, что курсируют по минским улицам, только другого цвета – Олимпиада все-таки «белая». А вот начинка – под стать субтропикам. Инженерам Минского автомобильного пришлось повозиться с эксклюзивным заказом: здесь впервые установлен дизельный двигатель повышенной мощности (все-таки ездить придется по горам Кавказа), да и система кондиционирования в южных широтах не должна подводить.

Константин Гололобов, старший группы водителей ГП «Минсктранс»:

Все автобусы оборудованы двигателями Евро5, как говорят местные, можно дышать возле выхлопной трубы. Автоматические шестиступенчатые коробки. Это дает возможность автобусу беспрепятственное подниматься на любые горы, а здесь местность, вы сами видели, гористая, холмистая.

Белорусские автобусы сочинские транспортники приобретали со знанием дела. В регионе уже не один год курсируют 80 таких машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Камиль Закиров, начальник коммерческого отдела МУП «Сочиавтотранс»:

То, что приехали водители из Республики Беларусь, это очень огромное подспорье нашим предприятиям.

У нас уже были в парке автобусы «МАЗ». Они показали себя с хорошей стороны. Мало затрат на ремонт, на обслуживание этих автобусов. Поэтому большую часть автобусов приобрели именно «МАЗ».

Теперь белорусских автобусов в Сочи больше 200. Все они распределены по городским маршрутам. К слову, доставляли машины своим ходом. А между Минском и Краснодарским краем – более 2 тысяч километров. На приличной дистанции хорошо себя показали, впрочем, как и белорусские спортсмены. А россияне при виде красно-зеленой формы не устают задавать вопросы.

Болельщики:

Беларусь, конечно, молодцы. А правда, что Дарье Домрачевой присвоили звание Героя? Появилась такая информация. Вообще, молодец. Вы гордитесь ей? Мы тоже.

Маленькое представительство и столько золотых медалей. Это успех. По-другому никак не скажешь. Мы завидуем белой завистью. И рады, что вы наши братья-славяне.

Едем в этом году в Минск на чемпионат мира по хоккею.

Тем временем в Сочи, хоть и не хотят расставаться с Олимпиадой, всячески стараются приблизить лето. Словно забыв, что на дворе февраль, а игры все-таки зимние, находятся те, кто все же решается окунуться в Черное море. Температура воды, кстати, 10 градусов.