На детской железной дороге 31 июля открылась выставка железнодорожных моделей

Новости Беларуси. Рельсы, шпалы, поезда... В зале ожидания станции «Заслоново» на детской железная дороге открылась выставка мини-локомотивов. Кстати, возраст их создателей самый разный. Младшему 12 лет, а старшему – 60, и это врач из Гродно. Также среди любителей есть и настоящие мастера. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ расскажет о профессиональном конструкторе, который даже ушел с завода, чтобы собирать миниатюрные копии.

Пока эти малыши облюбовали яркие сидения в зале ожидания станции «Заслонова», должно быть в предвкушении своего поезда, а эти, кажется, вот-вот запрыгнут в вагон локомотива. Этот далеко не мальчик буквально сдувает пылинки с детской железной дороги. Причем со своей.

Моделирует детскую железную Юрий Панин уже не один десяток лет. Да и сам собственно когда-то здесь же начинал с подмастерья. Сегодня он самый что ни на есть мастер. Теперь у него в учениках с полсотни талантливых конструкторов. Причем возраст в этом деле уж точно, говорит учитель Панин, значения не имеет. Старший (врач, кстати) разменял шестой десяток. А вот с черчением и физикой желательно быть, что называется, на короткой ноге. Закон Ома – смеется Юрий – процитирует и разбуди его ночью.

Когда-то Юрий работал на заводе, делал дорожную технику. Но детство в душе сделало свое дело. Теперь скрупулезно и постоянно он мастерит детальки для путепроводов, переездов, станций, рельсовых путей, стрелочных переводов и, конечно, локомотивы. Эта выставка еще одна возможность показать, на что горазд. Кстати, на Минской железной экспозиция такая — традиция. И в этом году ей 18. А вот совершеннолетия достигли далеко не все ее участники.

Ярослав начал моделировать в 10. И останавливаться, как и его учитель, не намерен. Вот он с друзьями монтирует точную копию остановки «Мачулищи». Каркас из фанеры, рельеф из гипса, остановка из пластика.

Всего над выставкой работали около 20 конструкторов разного возраста. И не только из нашей страны. Мини-локомотивами со стальными магистралями проектировщики да дизайнеры решили не обходиться. Здесь все, как в реальной жизни. Вот только масштабом в 57 раз меньше.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Пожалуй, выставку эту можно сравнить, например, с Неделей моды в Париже. Правда, рамки здесь чуть уже — экспозиция будет открыта всего три дня. А в целом, те же дизайнерские решения, все своими руками. И к тому же возможность окунуться в огромный мир детства, в том числе и тех, кому далеко за…