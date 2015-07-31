Днепро-Бугский канал может принимать пассажирские суда благодаря новому гидроузлу

Новости Беларуси. В Бресте после реконструкции открылся гидроузел «Залузье». Момент исторический. Теперь западный склон Днепро-Бугского канала может принимать не только грузовые, но и пассажирские суда. Теперь «Залузье» отвечает требованиям мирового стандарта. О масштабной двухлетней модернизации – сюжет программы Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Остапук – судопропускник с более чем 15 летним стажем, в этом современном гидроузле с трудом узнает довоенное сооружение, на котором когда-то начинал работу.

Анатолий Остапук, судопропускник гидроузла «Залузье»:

Был совсем старый шлюз. Там все деревянное было. Сейчас новый бетонный. Намного меньше работы – здесь все на электронике.

С сегодняшнего дня многотонные ворота шлюзовой камеры открываются нажатием всего одной кнопки, на прохождение самого шлюза уходит немногим более 30 минут – весь процесс полностью автоматизирован, «картинка» выводится на экран диспетчеру.

Юрий Илькив, инженер-энергетик гидроузла «Залузье»:

Когда камера будет выровнена по уровню, будут открыты створки ворот заградительного устройства и судно выходит.

После масштабной реконструкции «Залузье» отвечает требованиям мирового стандарта. Чтобы «дотянуть» до класса 5-а, который позволяет «принимать» суда река-море, понадобилось два года строительных работ. Проект обошелся в 55 миллиардов белорусских рублей.

Юлия Бешанова, СТВ:

Для водного транспорта Беларуси этот момент действительно исторический – через обновленный шлюз «Залузье» проходит первое судно. С этого момента западный склон Днепро-Бугского канала, а значит и водного пути из варяг в греки отвечает самым высоким мировым стандартам, и готов к приему не только грузовых, но и пассажирских судов.

Перерезая красную ленточку, гости отмечали, что присутствуют на событии, которое важно не только в рамках нашей страны: реконструкция шлюзов позволяет влиться в общеевропейские водные пути.

Андрей Чернобылец, начальник управления морского и речного транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Это уже часть не только Днепро-Бугского канала, но и часть международного водного пути, который сегодня уже в процессе, уже есть мировое признание, что он нужен. Идет работа над восстановлением цельного водного пути не только Днепро-Бугского канала, а Черного моря с Балтийским.

К слову, проекты по национальному водному туризму сегодня обретают вполне реальные очертания. На судостроительном заводе в Пинске готовят к спуску на воду первый белорусский круизный теплоход. Планируется, что по обновленному водному пути первые туристы на борту теплохода проследуют уже в следующем году.