Лукашенко дал совет молодёжи: «Никогда не торопитесь»

Разговор на равных. Без формализма и фальши. Президент 27 сентября продолжил серию встреч со студентами. Очередной «диалог поколений» состоялся в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь собрались представители технических вузов столицы. С молодежью в нашей стране связаны особые ожидания. Это Александр Лукашенко отмечал не раз. Именно им предстоит продолжать строить и развивать суверенную Беларусь.
Инсайды от Первого и разговор по душам помогают лучше понять и процессы в политике, и управленческие решения в стране.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы не отрывайтесь от земли. И самое главное в жизни, вы никогда не торопитесь. Спокойно, тихо, терпение. Выждать надо какое-то время. Но это белорусские качества. Именно так надо поступать. Ни в коем случае с бухты-барахты никуда не бросаться, ни в коем случае, хотя вот я советую вам, а сам такой был даже в советские времена. Это беда была для ректора и для декана нашего факультета, все за справедливость боролся, но с преподавателями в хороших был отношениях.
– Разумные предложения все обсуждаются и реализуются.
– Так я и неразумные тогда творил. По молодости всякое бывает, поэтому я понимаю все это. Вот я и пришел, чтобы вам объяснить, что, ребята, не спешите никогда. Надо идти быстро, но не спеша.
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