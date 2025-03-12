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В преддверии Дня Конституции 40 юношей и девушек получили паспорта в Минской городской ратуше

12 марта 2025 18:06
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«Мы – граждане Беларуси!» В преддверии Дня Конституции 40 юношей и девушек получили паспорта в Минской городской ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Все они отличники учебы и победители конкурсов и олимпиад. Первый главный документ ребятам вручили заслуженные люди и общественные деятелей нашей страны. Для школьников момент волнительный, ведь у них теперь не только права, но и обязанности. А значит, и большая ответственность.

В преддверии Дня Конституции 40 юношей и девушек получили паспорта в Минской городской ратуше-2

Ульяна Шостак, учащаяся Средней школы № 78:
Данное мероприятие для меня очень волнительное. И одновременно оно может быть главным в нашей жизни. Паспорт получать действительно очень волнительно, я думаю, что это важный документ, который должен быть у каждого гражданина нашей страны. 

В преддверии Дня Конституции 40 юношей и девушек получили паспорта в Минской городской ратуше-4

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Событие не должно ни в коем случае проходить формально. Мы всегда приглашаем и наших уважаемых родителей, чтобы они могли этот прекрасный момент запечатлеть на долгие годы. Помимо этого, ребята не просто получают паспорт гражданина Республики Беларусь, на протяжении целого дня наши ребята посещают знаковые предприятия, объекты. 

# паспорт # Роман Бондарук # Конституция

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