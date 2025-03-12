«Мы – граждане Беларуси!» В преддверии Дня Конституции 40 юношей и девушек получили паспорта в Минской городской ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Все они отличники учебы и победители конкурсов и олимпиад. Первый главный документ ребятам вручили заслуженные люди и общественные деятелей нашей страны. Для школьников момент волнительный, ведь у них теперь не только права, но и обязанности. А значит, и большая ответственность.

Ульяна Шостак, учащаяся Средней школы № 78:

Данное мероприятие для меня очень волнительное. И одновременно оно может быть главным в нашей жизни. Паспорт получать действительно очень волнительно, я думаю, что это важный документ, который должен быть у каждого гражданина нашей страны.