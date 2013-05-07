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В преддверии 9 Мая на Кальварийском кладбище в Минске возложили цветы к могилам неизвестных солдат

07 мая 2013 19:13
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Новости Беларуси. Неугасаемая память. Церемония возложения цветов к могилам неизвестных солдат Великой Отечественной объединила 7 мая все поколения. Почтить память ушедших героев на Кальварийском кладбище собрались ветераны, представители администрации Фрунзенского района, члены общественных объединений, школьники.

Погибших воинов почтили минутой молчания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Антон Мачульский, ветеран Великой Отечественной войны:
68 лет над нашей республикой нет ни бомбежки, ни стрельбы. Хотелось бы, чтобы грядущее поколение, внуки наши, правнуки и так далее знали об этом и делали все возможное, чтобы это не повторилось на нашей белорусской земле.

Юрий Круглик, начальник отдела по делам молодежи администрации Фрунзенского района:
Нужно не упустить эту возможность и каждому из молодых людей еще дать прикоснуться к тому великому, что эти люди сотворили, к тому великому, что произошло 9 мая 1945 года, пообщаться вживую с этими людьми, где-то, может, перенять их опыт.

# Парад в Минске 9 мая и салют в Минске 9 мая 2014 года # День Победы # Юрий Круглик

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