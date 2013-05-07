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В 2013 году откроется станция метро «Малиновка», а в каждом районе Минска появится дополнительно по 2 тысячи парковочных мест

07 мая 2013 17:34
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Новости Беларуси. Работу журналистов в день радио и телевидения отметил мэр Минска Николай Ладутько. Общаясь с журналистами, мэр Минска также ответил и на вопросы репортеров. Так, темпы строительства метро в Минске надо увеличить вдвое, считает Николай Ладутько. В 2013 году откроют станцию «Малиновка». А вот для возведения третьей линии подземки нужен механизированный проходческий комплекс. Тендер на его покупку объявят в 2013 году.

Новая ветка метро пройдет глубоко (от 16 до 20 метров), на большинстве станций установят эскалаторы.

Решат и проблему парковок в столице. Уже в 2013 году в каждом районе города появится дополнительно по 2 тысячи мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Майские торжества – еще одна тема. Затраты на праздничное оформление Минска окупаются, отметил Николай Ладутько. На эти цели в год уходит несколько десятков миллиардов рублей. Эта сумма незначительная по сравнению с другими проектами, такими как строительство детских садов, школ, жилых домов. Такие траты затем возвращаются за счет развития туризма.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Это то, что создает фон, то, что создает настроение, в том числе и гордость за свой город, за его возможности.
На фоне общих затрат, если система здравоохранения у нас в год – 4 трлн рублей, то, наверное, эти деньги, которые мы отдаем на то, чтобы создать настроение, оно окупается. Поэтому если бы мы этого не делали, то, может, нам на здравоохранение пришлось тратить 5 трлн.

# общество # Николай Ладутько # Мингорисполком # Мингорисполком

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