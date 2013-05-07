В День радио и телевидения СТВ собрало ведущих различных телеканалов Беларуси у себя в гостях

Новости Беларуси. 7 мая – День радио и телевидения – профессиональный праздник тех, кто работает по ту и эту сторону экрана и радиоприемника. Первую картинку и голос первого белорусского диктора Тамары Бастун из минского телецентра на Коммунистической зрители увидели в далеком 1956 году, сообщили в программе .

Алексей Куцук более 30 лет работает на телевидении, хоть не в кадре, но для кадра. Его дело – техника. Раритетные аппаратно-студийные блоки сегодня преобразились в технические комплексы. Обеспечивают подачу электричества, видео и звука.

Алексей Куцук, заведующий службой эксплуатации телевизионных студий ЗАО «Столичное телевидение»:

С приходом цифрового телевидения возможности стали еще больше. Мы можем сейчас реализовать любые задумки, в том числе репортажи с любой точки Беларуси, с любой точки мира, прямые включения, самые последние новости. И также вещание через Интернет.

Хоть не в своей гримерке, однако несколько штрихов – и известная телеведущая Первого национального готова работать в студии перед камерами, пусть и другого канала. Светлана Боровская сразу приняла предложение от СТВ провести праздничное утро в знаковом для белорусского телевидения месте. Ее соведущий Глеб Давыдов к такому эксперименту подошел прагматично.

Глеб Давыдов, ведущий Первого телеканала:

Интересна сама студия, как режиссеры работают, как операторы, вообще все интересное, потому что это другая студия, другой канал. Хочется на все посмотреть, чтобы потом, может, что-нибудь интересное перенять и себе увести.

Свет, тень, расположение камер не так как всегда. Несколько раз пересаживались, пытались, что называется, «поймать кадр», но после магического слова «эфир!» они тут же включились в работу.

А вот и соседи. В гости со своим реквизитом. Люция Лущик и Валерий Кащеев известны зрителю по утренним эфирам телеканала ОНТ. В свой выходной и профессиональный праздник, как истинные телевизионщики, они оказались на работе, в этот раз на нашем канале.

Казалось бы, но стены действительно помогают. Коллеги из ОНТ сразу сориентировались в наших условиях и включились в живой диалог с соведущими.

Валерий Кащеев, ведущий телеканала ОНТ:

Отличие главное, наверное, в том, что у нас суфлер есть, телесуфлер, а у вас ведущие только руководствуются сценарием.

Пока в студии создавали хорошее настроение дуэты СТВ-ОНТ, гости из «Белтелерадиокомпании» общались с коллегами за кадром. Те, кто связывает свою жизнь с телевидением, как правило, люди активные, творческие, эмоциональные.

Светлана Боровская, ведущая Первого телеканала:

Очень дорожим своей работой. И мне даже кажется, что с телевидения добровольно никто не уходит. Это такая хорошая история, что невозможно от нее оторваться. Сутками ли мы работаем, в выходной ли день мы работаем.

Ольга Сахарова, директор дирекции художественных программ ЗАО «Столичного телевидение»:

Мы же работаем для зрителя, для нашего. И если они смотрят, то это, наверное, самый лучший комплимент в наш адрес.