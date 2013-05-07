7 мая благодарности из рук Николая Ладутько получили сотрудники республиканских и городских СМИ

Новости Беларуси. Работу журналистов в день радио и телевидения отметил мэр Минска Николай Ладутько. Благодарности Мингорисполкома вручены сотрудникам республиканских и городских средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди награжденных и сотрудники телеканала СТВ, которые ежедневно делают новости.

Наталья Жидович, заместитель директора дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Новости – это сложная, но очень интересная работа. Каждая такая награда – это высокая оценка профессионализма всего нашего коллектива, всех тех, кто ежедневно делает интересные яркие новости. И, конечно, награда вдохновляет. Вдохновляет создавать что-то новое.