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7 мая благодарности из рук Николая Ладутько получили сотрудники республиканских и городских СМИ

07 мая 2013 17:30
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Новости Беларуси. Работу журналистов в день радио и телевидения отметил мэр Минска Николай Ладутько. Благодарности Мингорисполкома вручены сотрудникам республиканских и городских средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди награжденных и сотрудники телеканала СТВ, которые ежедневно делают новости.

Наталья Жидович, заместитель директора дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:
Новости – это сложная, но очень интересная работа. Каждая такая награда – это высокая оценка профессионализма всего нашего коллектива, всех тех, кто ежедневно делает интересные яркие новости. И, конечно, награда вдохновляет. Вдохновляет создавать что-то новое.

# общество # СМИ Беларуси # ЗАО «Столичное телевидение» # Наталья Жидович

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