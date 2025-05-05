В Брестской области прошёл единый прием граждан. Узнали, какие вопросы беспокоят белорусов

Соседские войны, земельные споры, новшества в законодательстве об алиментах и предложения, от которых невозможно отказаться. Члены Совета Республики Национального собрания Беларуси провели очередной единый прием граждан. В это раз для жителей Брестской области, которые смогли обратиться, не покидая пределы родных районов и городов. Решить на месте, разобраться предметно. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова выслушала жителей не только Брестской области, но даже из других регионов в Жабинке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда решение не терпит отлагательств – знает Кристина Протосовицкая.

Крутой поворот! Супружеская пара из деревни Черни Брестского района предпочли деревенский уклад жизни городскому. Уехали из областного центра, чтобы вести личное подсобное хозяйство. Это несколько полей и импровизированная ферма с поросятами. Поджог – и от любимого дела осталось лишь пепелище. Супруги взяли себя в руки и восстановили хозяйство. Теперь новый вызов – сосед, недовольный таким «сельским колоритом» под боком.

Алеся Максимович, жительница агрогородка Черни:

Столкнулись с тем, что имея участок под ЛПХ, выделенный государством, мы не можем заниматься своей сельскохозяйственной деятельностью. Мы выращиваем свинок, сами продаем на рынке. И нас получился конфликт с соседями. Сосед пишет жалобы одну за другой. Многократные жалобы соседа привели к тому, что теперь каждый день – день открытых дверей для проверяющих. Уже 15 раз за полгода. Все ли соответствует законам? Нареканий у служб нет.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова поручила комплексно изучить вопрос на уровне законодательства, а семью, чья деятельность соответствует закону, оградить от необоснованных повторных проверок. Хищение государственной собственности, увековечивание памяти о ранее неизвестном подвиге в годы Великой Отечественной войны, внесение корректировок в трудовой стаж с учетом работы в России, выплата заработной платы – это лишь некоторые вопросы жителей Брестской области. Всего под три десятка обращений, но были и предложения. Актуальный вопрос – механизм выплаты алиментов с изменениями в Кодекс о браке и семье.

Татьяна Годованик, жительница Барановичей:

В частности, чтобы изменили размеры алиментов, пересмотрели. Чтобы безработным давали работу, чтобы они могли задолженность гасить. От проблем – к предложениям. Девятиклассник из Барановичей Максим Парипа представил образовательную платформу для изучения языков программирования и предложил масштабировать его разработку «Агромайнд», способное анализировать сельхозугодия и выдавать точный расчет.