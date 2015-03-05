В преддверии 8 Марта в Минске прошла встреча с супругами глав дипмиссий и представительств международных организаций

Новости Беларуси. В преддверии женского праздника. 5 марта прошла встреча с супругами глав дипмиссий и представительств международных организаций. Ее традиционно организовывает белорусское внешнеполитическое ведомство.

Около двух десятков представительниц прекрасного пола собрались в Национальной школе красоты. Там гостям презентовали новую коллекцию одежды. Причем исключительно от отечественных дизайнеров.

Также жены дипломатов смогли поучаствовать в мастер-классе парикмахерского искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вера Полякова-Макей, супруга министра иностранных дел Республики Беларусь:

Роль женщины в Беларуси всегда очень важна. Само имя Беларусь женского рода. И вообще очень много слов в нашем лексиконе женского рода: любовь, земля, родина, радость, вера, надежда. Поэтому я считаю, что роль женщины огромная в Беларуси.

Ангелина Маас, супруга главы дипломатического представительства Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь:

В Германии нет такого праздника – 8 Марта. Поэтому я очень рада, что меня пригласили его отметить у вас. У женщин Германии и Беларуси есть одна общая черта – они отлично объединяют карьеру и семью. Это праздник современной женщины. И я всегда приятно удивляюсь, когда вижу, сколько таких современных и успешных на улицах Минска.

Шарипа Булегенова, супруга главы дипломатического представительства Республики Казахстан в республике Беларусь:

Белорусская женщина так же красива и обаятельна, как казахская женщина. Потому что она женщина, она мать, она уже красива. Женщинам Беларуси присущи доброта, сердечность, тепло.